15 проблем невысоких людей, которым окружающий мир оказался великоват

Люди, не вписывающиеся в средний стандарт по планете, вынуждены постоянно ощущать это на себе. Высокие товарищи вечно куда-то не влезают и ударяются головой, а низкорослые вынуждены всюду искать табуретку или помощников повыше. Причём невысокие люди уже давно смирились со своей участью и воспринимают её с юмором, не забывая документировать свои страдания на фото. Здесь мы собрали несколько случаев, когда люди низкого роста сталкивались со всей жестокостью мира, который явно создан не для них.

Снять свои кровные деньги — настоящее приключение

Девушка низкого роста читала доклад

Как назло, в магазине обязательно будет нужен товар с самой верхней полки

Чудеса ловкости и настойчивости

Ручки на дверях — злейшие враги рукавов

Любая одежда превращается в метлу для пола

Большие проблемы маленькой девушки

Подруги всегда поддержат

Если до крыши автомобиля не дотянутся, то там получается ирокез из снега

Без табуретки — никуда!

На кухне стоит быть особенно осторожным. Ведь это место так и притягивает к себе всевозможные неудачи.

Вариант для ловких и храбрых

Когда хочется всё-таки посмотреть на исполнителей

Семейный подряд

Ёлку недостаточно просто украсить — её ещё нужно уберечь от посягательств пушистиков. И для этого многие люди идут на крайние меры.

Сделала всё, чтобы быть на одном уровне

Любовь побеждает все различия

Сильные отклонения в росте от золотой середины влекут за собой проблемы. Их прекрасно описала в своих иллюстрациях художница Сара Покок.