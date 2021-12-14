15 проблем невысоких людей, которым окружающий мир оказался великоват
Люди, не вписывающиеся в средний стандарт по планете, вынуждены постоянно ощущать это на себе. Высокие товарищи вечно куда-то не влезают и ударяются головой, а низкорослые вынуждены всюду искать табуретку или помощников повыше. Причём невысокие люди уже давно смирились со своей участью и воспринимают её с юмором, не забывая документировать свои страдания на фото. Здесь мы собрали несколько случаев, когда люди низкого роста сталкивались со всей жестокостью мира, который явно создан не для них.
Снять свои кровные деньги — настоящее приключение
Девушка низкого роста читала доклад
Как назло, в магазине обязательно будет нужен товар с самой верхней полки
Чудеса ловкости и настойчивости
Ручки на дверях — злейшие враги рукавов
Любая одежда превращается в метлу для пола
Большие проблемы маленькой девушки
Подруги всегда поддержат
Если до крыши автомобиля не дотянутся, то там получается ирокез из снега
Без табуретки — никуда!
На кухне стоит быть особенно осторожным. Ведь это место так и притягивает к себе всевозможные неудачи.
Вариант для ловких и храбрых
Когда хочется всё-таки посмотреть на исполнителей
Семейный подряд
Ёлку недостаточно просто украсить — её ещё нужно уберечь от посягательств пушистиков. И для этого многие люди идут на крайние меры.
Сделала всё, чтобы быть на одном уровне
Любовь побеждает все различия
Сильные отклонения в росте от золотой середины влекут за собой проблемы. Их прекрасно описала в своих иллюстрациях художница Сара Покок.