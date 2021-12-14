80 человек эвакуировалось во время пожара в подземной парковке на Юрия Тена, 19

14 декабря в 18:21 в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре на подземной парковке на улице Юрия Тена, 19. На момент прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались из дома и парковки, а также магазина «Удача», караоке и гриль бара более 80 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В 19:06 пожар ликвидировали, огнём уничтожен автомобиль Nissan Leaf. По версии очевидцев, электромобиль стоял на зарядке. Информация о пострадавших не поступала. Однако, из-за сильного задымления на месте продолжают работать пять единиц техники и 17 человек. Проводится проверка всех помещений парковки на предмет возможного нахождения людей.



