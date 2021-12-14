Администрация поселка в Чунском районе незаконно продлила срок строительства стадиона

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск прокуратуры о незаконном продлении контракта на строительство стадиона в поселке Октябрьский Чунского района. Администрация муниципалитета продлила срок окончания работ почти на год, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Контракт был заключен в июле 2020 года между администрацией поселка Октябрьский и подрядчиком на 12 миллионов рублей. Работы должны были завершить в октябре 2020-го. Однако в нарушение федерального закона контракт был продлен до августа 2021 года.

По имеющейся документации для приостановления строительных работ и продления сроков явились якобы неблагоприятные температурные условия – снижение в октябре температуры воздуха ниже +5 градусов, что не является форс-мажорным обстоятельством.