Агата Муцениеце не собиралась связывать жизнь с Павлом Прилучным

32-летняя актриса Агата Муцениеце призналась что не хочет больше выходить замуж. Звезда исторической драмы «Тобол» проводит много времени на съемках. Агата принимает участие в проекте «Ледниковый период», где выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. На экраны вышел новый фильм «Честный развод» с Муцениеце в главной роли. Сейчас артистка занята в работе над сериалом «Новая жизнь». По сюжету, героиня Агаты, соцработник Рита, перевоспитывает подростков, имеющих проблемы с законом. Девушка отправляется в горы, где ее берут в плен. Сегодня теледива записала видеоролики, пока ее гримировали. Бывшая жена Прилучного предстала в теплом зимнем свитере. Ее волосы были слегка влажными, а на лице появились глубокие «шрамы». Агата откровенно рассказала о личном. Так, она призналась, что не хотела выходить замуж за Павла Прилучного. Сейчас Муцениеце не хочет вступать в брак. «Я очень надеюсь, что никогда. Вот я была права, когда не хотела. Хотя, блин! У меня так всегда! Ой, нет-нет! Никогда! А потом – фигак! Влюбилась, вышла замуж», — махнула рукой телезвезда.Агата Муцениеце с мужем Она часто снимает видео для ТикТока вместе с Александром. Актриса показывала, как проходят ее репетиции с напарником. Но в последнее время роликов стало меньше. «У нас не хватает времени и сил. Но мы запишем, наверное», — пообещала Агата. Кинодива порассуждала о своем фаворите на «Ледниковом периоде». Муцениеце указала на разный уровень подготовки участников. «Кто-то пришел уже триста раз подготовленнее, чем остальные, поэтому изначально сложно по катанию судить. Но в целом чисто по катанию – Федотов», — отметила уроженка Риги. Ведущая шоу «Голос. Дети» пояснила, что не стала бы участвовать в другом популярном проекте – «Танцы с звездами». Агате тяжело запоминать все движения. «Танцы – это вообще не мое. Я сейчас не скромничаю, не придумываю. Я просто знаю, что мне очень тяжело запомнить движения. Если на коньках тяжело их запомнить, то в танцах – в 30 раз тяжелее. Я буду путаться», — сказала Муцениеце. В этом году звезды шоу-бизнеса особенно внимательно отнеслись к своему организму. Так, Лера Кудрявцева проверяет уровень антител после перенесенного коронавируса. Кроме того, телеведущая обращается к медикам после тяжелых съемок. Агата заявила, что избегает частых визитов к врачу. «Честно, я чекап вообще не делаю. Не люблю врачей. Я знаю, что это неправильно и так делать нельзя. Но я всегда надеюсь, что всё само пройдет. Организм же имеет свойство, как у ящерицы, восстанавливаться», — добавила Муцениеце.