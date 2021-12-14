Александр Домогаров рассказал, какие ужасы творятся в театре

Актер Александр Домогаров признался что не хочет возвращаться в театр. Артист в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о происходящем в Театре имени Моссовета. «Я ушел на полгода, потому что не готов мириться с политикой нового худрука. Я не хочу даже называть имя этого человека. Чем больше я нахожусь вне театра, тем меньше шансов, что я вернусь. Нам обещали, что Марчелли не тронет театр. Год он ничего не мог сделать, потому что был другой директор. Но потом пришел новый директор. За четыре месяца театр разрушен, разрушена труппа. Из 95 человек заняты 15. Труппа у нас немолодая. Если труппе на давать работы, то это полная растренированность. Худрук этого не понимает. Он хочет разрушить труппу», сказал Александр Домогаров.Александр Домогаров Как отметил Александр Домогаров, на сцену выходит 30 человек хора. Среди них народные артисты. «Народные артисты поют песни из TikTok. Всякое искусство должно быть, если оно оправдано. Если несет мысль. Я открыто выступаю против. Остальные люди хотят дожить, просто существовать. Они хотят лизать одно место худруку. Остальные не знают, что делать», — заявил Александр Домогаров. Напомним, что Александр Домогаров взял полугодовую паузу. Сейчас он не появляется на сцене Театра имени Моссовета.