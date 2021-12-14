Алика Смехова рассказала, как лишилась девственности

53-летняя актриса Алика Смехова призналась, что в первый раз занялась сексом после свадьбы. Звезда сериала «Бальзаковский возраст или Все мужики сво...» трижды была замужем. Первый раз она вступила в брак в совсем юном возрасте – в 18 лет. Избранником артистки стал режиссёр Сергей Давидович Ливнев. «Меня так воспитывали. Это было советское время. Мама блюла мою девственность. Ей было всё это важно. Она меня никуда не отпускала. Мама Сергея пришла к моей маме, произошла помолвка. Меня тогда отпустили к Сереже. Только когда мы подали заявление в загс, была первая брачная ночь», — рассказала Алика. По словам звезды, сейчас молодым людям можно встречаться, а в то время нужно было сразу жениться. Смехова отметила, что с Ливневым после развода у нее сохранились близкие дружеские отношения. Свое расставание они отметили в Доме кино. «Он подарил мне букет роз и процитировал Шекспира: «Я вас люблю, как 40 тысяч братьев». Тогда я уже была со своим новым кавалером – известным кинематографистом», — поделилась дочь Вениамина Смехова.Алика Смехова Бывший муж Алики — сценарист культового фильма Сергея Соловьева «Асса». Ливнев назвал главную героиню в честь нее. Ее сыграла Татьяна Друбич – экс-жена создателя драмы. Соловьев скончался 13 декабря после сердечного приступа. Смехова также прокомментировала актуальную сейчас тему домогательств, которую стали оживленно обсуждать после откровений Елены Прокловой. Звезда фильма «Будьте моим мужем» призналась, что ее домогался известный актер и режиссер. Она не назвала его имени, но многие сделали вывод, что речь идет об Олеге Табакове. Алика тоже сталкивалась с харассментом в актерской среде. Однако она вступилась за мужчин. «Я подумала, что все сейчас вспоминают, а где же мои соблазнения? У меня, конечно, были предложения от известных людей. Но они сразу от меня отлетают, потому что я умею сказать «нет». Я к этому серьезно не отнеслась. Нет такого, чтобы кто-то надломил мою психику. Даже если вдруг из папиного окружения... Но поверьте, крыша у меня не поехала. Я понимаю, что у мужчин это бывает. В свете последних событий, мне кажется, что это прекрасно, что у мужчин что-то бывает. И я призываю их не запугивать. Бедные, они вообще скоро ни на что не будут годиться. Пусть они ухаживают и проявляют знаки внимания, а если девушкам что-то не нравится, просто говорите «нет». Всё! Какой харассмент? Конечно, мне мама говорила, что если ты села в машину к незнакомому мужчине или пришла к нему домой, то всё, ты была готова», — высказалась актриса в YouTube-шоу «Света вокруг света».