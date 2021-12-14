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Анастасия Макеева подняла на смех бывшую жену мужа

Анастасия Макеева подняла на смех бывшую жену мужа
Актриса Анастасия Макеева заявила, что сын Романа Малькова теперь живет у нее на законных основаниях. Артистка, по ее признанию, устала враждовать с бывшей женой своего избранника и намерена поставить точку в этой войне. Анастасия Макеева в очередной раз обратилась к Светлане Мальковой с просьбой о мире. Также Анастасия сообщила подписчикам хорошую для себя новость — старший сын Романа Малькова остается жить с ними. Макеева, по ее признанию, прикипела к мальчику и старается сделать все, чтобы ему было комфортно рядом с ней. «Прямо подарок к завтрашнему дню рождения Андрея! Только что закончился суд, и Андрей на законных основаниях живет с нами. Жаль, что адвокаты той стороны красноречивы только в прямых эфирах Instagram. Может, пора закончить вереницу глупых споров и жить дружно?! Иначе с такими адвокатами только и придется работать на гонорар наших адвокатов. Желаю всем целесообразности, разумности и доброты. Мое предложение о мире остается актуальным, а там уж как великодушия хватит — или снова принять это за издевку, или все же увидеть резонность в доброжелательных отношениях», — поделилась 39-летняя артистка в личном блоге.
Анастасия Макеева с мужем Напомним, недавно у Макеевой возникли серьезные проблемы со здоровьем из-за загруженного рабочего графика и травлей в Сети из-за Светланы Мальковой. Сейчас актриса старается не обращать внимания на хейтеров. «Прошу принять мой пост как призыв закрыть в этом году все воинствующие настроения, а прессу поддержать добром и не выдумывать эпитетов, что мы вечно якобы жалуемся или с издевкой говорим. Будьте хоть раз добрее и помогите склеить, а не разрушить. Денег вы и так уже заработали», — отметила Анастасия. Сама же Малькова не раз заявляла, что не собирается налаживать общение с Макеевой и считает ее женщиной, цинично разбившей некогда дружную многодетную семью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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