Андрей Малахов разочаровался в звездах

Ведущий Андрей Малахов высказался о своем отношении к артистам. Шоумен – один из самых популярных ведущих в нашей стране. Его имя прежде всего связано с шоу про знаменитостей («Большая стирка», «Пусть говорят»), со звездными скандалами и разоблачениями. С кем-то он дружит семьями — так, Малахов является крестным отцом Аллы-Виктории и Мартина-Кристина — детей Филиппа Киркорова. Кто-то объявляет ему войну — как, например, Наташа Королева и Маша Распутина с недавним скандалом с дочкой. Но одно надо признать — Андрей Малахов является большим специалистом по звездам. Как выяснилось, работать в этой теме он мечтал еще тогда, когда учился на факультете журналистики. Сегодня Малахов признался, что многие встречи со знаменитостями оставили у него только чувство разочарования.Андрей Малахов Телеведущий откровенно ответил на вопросы подписчиков в Инстаграме. «Когда я жил в общежитии, мы с моим другом клеили на стены фото звезд, с которыми хотели встретиться, взять интервью, пообщаться лично. Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их представлял», — ответил телеведущий на вопрос, приходилось ли ему разочаровываться в людях. Что ж, возможно, именно поэтому его шоу носят такой провокационный характер. Недавно, например, на него смертельно обиделась Маша Распутина. Она призналась, что когда узнала про съемки ее дочери у Андрея Малахова, у нее чуть не случился инфаркт. «Знаете, как было? Она уехала и несколько дней ее не было дома. На мои звонки не отвечала. Написала только сообщение: «Не волнуйся, я приеду. У подружки ночую». А сама снималась у Малахова. А ведь мы для нее все делали. Я из-за нее ушла из шоу-бизнеса и стала заниматься только ею… Если ходить на грязные передачи, человеком не стать», — такого мнения придерживается артистка.