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Анна Ковальчук появилась в новых сериях «Тайн следствия» с изменившейся фигурой

Анна Ковальчук появилась в новых сериях «Тайн следствия» с изменившейся фигурой
44-летняя актриса Анна Ковальчук в 21сезоне «Тайн следствия» предстала заметно похудевшей, чем заинтриговала поклонников. Накануне на телеканале «Россия 1» состоялась премьера новых эпизодов сериала «Тайны следствия». На экраны вышел 21 сезон картины о красавице-подполковнике юстиции Марии Швецовой. Поклонники сериала с нетерпением ждали выхода новой части. Лента транслируется уже два десятилетия, поэтому зрители успели сродниться с ее героями. Полюбили фанаты сериала и исполнительницу главной роли, актрису Анна Ковальчук. В Instagram Ковальчук зрители уже делятся впечатлениями от просмотра первого эпизода сезона. По мнению поклонников, актриса значительно потеряла в весе. Худоба Анны уже бросается в глаза, считают фанаты ленты. Встревоженные поклонники в ужасе. Они советуют артистке вспомнить о здоровье и поскорее вернуть сброшенные килограммы.
Анна Ковальчук Однако, как оказалось, здоровье актрисы в порядке. Просто, около двух лет назад Анна Ковальчук увлеклась фитнесом. В разгар локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции актриса купила абонемент в один из фитнес-клубов Санкт-Петербурга и с головой ушла в тренировки. «А вот пандемия, кстати, спасибо ей огромное. До этого мне казалось, что у меня достаточно нагрузки в театре и вокруг. А вообще я всю жизнь занималась спортом. Поэтому и люблю, - призналась актриса в эфире программы «Вести». -  И Вагановское училище, и плавание – было очень много направлений». Ковальчук не стала раскрывать всех тайн нового сезона. «И первый муж появляется, и ухажер появляется, и Платонов, и Кораблев, который женился, немножко страдает», -  намекнула Анна на перипетии личной жизни своей героини.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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