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Анна Седокова заявила, что возможно беременна

Анна Седокова заявила, что возможно беременна
Певица Анна Седокова имеет по ребенку от каждого мужа. Артистка не раз признавалась, что хочет родить от нового мужа Яниса Тиммы. Певицу даже подозревали в беременности, но тогда она лишь отшучивалась. Сейчас же дала новый повод для слухов. 38-летняя Анна уже трижды мама и не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у нее еще как минимум двое детей: такие цели она озвучила на ближайшее время. При этом ее муж сейчас нигде не работает, так как казанский баскетбольный клуб Уникс расторг с ним контракт после месяца сотрудничества. В личном блоге она неожиданно написала: «Кажется, я беременна». Так это или нет, проверить сложно. На последних концертах она появлялась в откровенных платьях, которые пока не намекают на округлость в области живота. Поклонники тоже теряются в догадках, почему экс-солистка «ВИА Гра» неожиданно объявила об этом.
Анна Седокова Многие думают, что таким способом Седокова просто подогревает интерес к своей странице, так как кроме «беременности» она сообщила о скором запуске собственного курса. Певица готовила его несколько лет и прорабатывала с лучшими специалистами. Возможно, для высоких продаж артистка специально решила заманить к себе публику. Напомним, у Анны есть старшая дочь Алина, которая родилась в браке с футболистом Белькевичем. Девушке 17 лет, она поехала на учебы в США. Также Седокова родила вторую дочь Монику — ее отцом является бизнесмен Максим Чернявский. После развода наследница какое-то время жила с мамой, но затем предприниматель отсудил у бывшей Монику и перевез в Америку. По условиям суда, певица не может публиковать ее кадры в соцсетях. Третьего ребенка, сына Гектора, знаменитость родила от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым. Вскоре после появления на свет ребенка, пара рассталась. Отца наследнику заменил новый муж Анны, баскетболист Янис Тимма. У него у самого есть маленький сын от первого брака.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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