Анна Седокова заявила, что возможно беременна

Певица Анна Седокова имеет по ребенку от каждого мужа. Артистка не раз признавалась, что хочет родить от нового мужа Яниса Тиммы. Певицу даже подозревали в беременности, но тогда она лишь отшучивалась. Сейчас же дала новый повод для слухов. 38-летняя Анна уже трижды мама и не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у нее еще как минимум двое детей: такие цели она озвучила на ближайшее время. При этом ее муж сейчас нигде не работает, так как казанский баскетбольный клуб Уникс расторг с ним контракт после месяца сотрудничества. В личном блоге она неожиданно написала: «Кажется, я беременна». Так это или нет, проверить сложно. На последних концертах она появлялась в откровенных платьях, которые пока не намекают на округлость в области живота. Поклонники тоже теряются в догадках, почему экс-солистка «ВИА Гра» неожиданно объявила об этом.Анна Седокова Многие думают, что таким способом Седокова просто подогревает интерес к своей странице, так как кроме «беременности» она сообщила о скором запуске собственного курса. Певица готовила его несколько лет и прорабатывала с лучшими специалистами. Возможно, для высоких продаж артистка специально решила заманить к себе публику. Напомним, у Анны есть старшая дочь Алина, которая родилась в браке с футболистом Белькевичем. Девушке 17 лет, она поехала на учебы в США. Также Седокова родила вторую дочь Монику — ее отцом является бизнесмен Максим Чернявский. После развода наследница какое-то время жила с мамой, но затем предприниматель отсудил у бывшей Монику и перевез в Америку. По условиям суда, певица не может публиковать ее кадры в соцсетях. Третьего ребенка, сына Гектора, знаменитость родила от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым. Вскоре после появления на свет ребенка, пара рассталась. Отца наследнику заменил новый муж Анны, баскетболист Янис Тимма. У него у самого есть маленький сын от первого брака.