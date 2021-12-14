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Антон Красовский выпустил фильм про антипрививочников: "Если ты не привился, ты враг народа"

Антон Красовский выпустил фильм про антипрививочников: "Если ты не привился, ты враг народа"

Вчера 46-летний журналист телеканала RT Антон Красовский представил новый документальный фильм-расследование, который получил название "Враги народа". Видео, появившееся на YouTube-канале "RT Россия", посвящено антипрививочникам.


Этот фильм — очень личная история для каждого, кто над ним работал. Каждый из нас за два года пандемии звонил в скорую, потому что кто-то близкий с температурой 40 уже не мог дышать самостоятельно. Мы видели, как наши родные, наши друзья уезжают в больницу с кислородной маской. Каждый из нас кого-то потерял. Мы ходили на похороны, мы прощались. Их жизни унес COVID-19,

— говорится в описании фильма.

В своем расследовании Красовский называет имена тех, кто, по его мнению, виноват в том, что пандемия коронавируса в России не заканчивается. В их числе — лидеры общественного мнения: Егор Бероев, Мария Шукшина, Юрий Лоза, Ксения Алферова, Екатерина Гордон.

Красовский также выступил за принудительную вакцинацию.

Я считаю, что в ситуации, когда люди в стране поголовно являются антипрививочниками, когда они не прививают своих собственных детей даже от полиомиелита, кори — в этой ситуации мы, как государство, обязаны взять на себя отеческие функции и заставить людей выполнить, как я считаю, гражданский долг. Я считаю, что поголовная вакцинация сейчас, в условиях пандемии, является гражданским долгом. Если ты не привился, ты враг народа,

— заявил он.

В сети на новую работу Красовского отреагировали по-разному. Некоторые пользователи сети поблагодарили журналиста за фильм, другие — раскритиковали, обвинив Красовского в том, что он пытается расколоть общество.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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