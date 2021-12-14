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Автомобили с пробегом оказались выгоднее новых

Автомобили с пробегом оказались выгоднее новых

Аналитики компании "АвтоСпецЦентр" пришли к выводу, что в России покупка машины с пробегом гораздо выгоднее, чем приобретение новой. Купленное "с рук" транспортное средство можно впоследствии продать с минимальной потерей в цене, пишет портал "Автоновости дня".

По словам экспертов, на современном первичном рынке авто продается только с доплатами и наценками, а при продаже владелец рискует потерять до половины средств и сильно переплатить по кредиту. Бюджетный новый автомобиль обойдется примерно в два миллиона рублей, а через три года его стоимость на "вторичке" упадет примерно на миллион.

Со старыми машинами такого не происходит - после пяти лет эксплуатации их цена практически перестает снижаться. Даже десятилетние автомобили при невысокой стоимости и хорошем состоянии почти не дешевеют на вторичном рынке.

На фоне дефицита полупроводников положительная динамика в сегменте машин с пробегом сохранится и в 2022 году, считают представители "АвтоСпецЦентра". Три года назад тенденция была противоположной и 90% клиентов предпочитали новые автомобили, а сейчас граждане, в основном, выбирают подержанные, добавили в организации.

Ранее Ruposters писал, что средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,2 млн рублей.

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По материалам: uposters.ru

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