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Бесплатное, крупное и последнее дополнение для Spiritfarer уже доступно

Бесплатное, крупное и последнее дополнение для Spiritfarer уже доступно


На прошлой неделе разработчики игры Spiritfarer анонсировали релиз заключительного обновления для своего проекта — Jackie & Daria. Сегодня дополнение вышло, и оно доступно бесплатно для всех игроков, которые приобрели проект. В том числе, оно доступно бесплатно для подписчиков Game Pass, где игра находится на Xbox и PC.

С дополнением Jackie & Daria игроки получают доступ к новому острову и двум новым духам. Кроме выхода самого дополнения, разработчики опубликовали трейлер Spiritfarer Farewell Edition.

httpv://www.youtube.com/watch?v=F2P4A—3-l0

Spiritfarer Farewell Edition — это финальное издание игры, которое, в том числе, доступно в подписке Game Pass. Разработчики не выпускали для своего проекта платные обновления и не планируют делать этого в будущем, отмечая, что Spiritfarer Farewell Edition — это финальное издание игры, больше дополнений и обновлений не будет.

Spiritfarer®

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По материалам: newxboxone

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