Бесплатное, крупное и последнее дополнение для Spiritfarer уже доступно





На прошлой неделе разработчики игры Spiritfarer анонсировали релиз заключительного обновления для своего проекта — Jackie & Daria. Сегодня дополнение вышло, и оно доступно бесплатно для всех игроков, которые приобрели проект. В том числе, оно доступно бесплатно для подписчиков Game Pass, где игра находится на Xbox и PC.

С дополнением Jackie & Daria игроки получают доступ к новому острову и двум новым духам. Кроме выхода самого дополнения, разработчики опубликовали трейлер Spiritfarer Farewell Edition.

httpv://www.youtube.com/watch?v=F2P4A—3-l0

Spiritfarer Farewell Edition — это финальное издание игры, которое, в том числе, доступно в подписке Game Pass. Разработчики не выпускали для своего проекта платные обновления и не планируют делать этого в будущем, отмечая, что Spiritfarer Farewell Edition — это финальное издание игры, больше дополнений и обновлений не будет.

Spiritfarer®

Постройте лодку для исследования мира, подружитесь с душами и позаботьтесь о них, пока они не обретут покой в жизни после смерти. Занимайтесь земледелием, добывайте руду, рыбачьте, собирайте урожай, готовьте и мастерите предметы, чтобы переправиться через таинственные воды.

Перейти в Microsoft Store