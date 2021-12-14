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Блогер Варламов прогнозирует исчезновение памятников архитектуры в Иркутске

Блогер Варламов прогнозирует исчезновение памятников архитектуры в Иркутске

Блогер, журналист, урбанист Илья Варламов на своем сайте прогнозирует исчезновение ряда памятников архитектуры в Иркутске. В своем тексте блогер ссылается на недавнее заявление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о том, что в регионе планируется проведение экспертизы всех выявленных объектов культурного наследия.

Всего в Иркутской области 4430 таких зданий и сооружений, обследовать их собираются до 2030 года. В первую очередь, речь идет о зданиях в туристических местах и аварийных многоквартирных домах. Жилые дома планируют ремонтировать за счет средств фонда капремонта либо расселять по программам переселения.

«На первый взгляд, адекватный подход, но это иллюзия. Экспертиза исторического здания – это трудоемкий и небыстрый процесс. А они тут собрались оценивать 500-600 объектов в год. Это полтора здания в сутки! Теперь представьте себе уровень такой экспертизы. В лучшем случае на объект приедет чиновник, попинает завалинку носком ботинка и махнет рукой: мол, сносите к (…..)! А в худшем – на все эти памятники даже смотреть никто не станет», — пишет Варламов.

«Только за 2022 год власти Иркутской области собираются провести экспертизу 609 зданий, 75 из которых находятся в столице региона. Эти 75 домов разделены на два списка. Дома из первого списка входят в зону регенерации исторической застройки „Иркутские кварталы“. А вот второй список – это „группа риска“, то есть те здания, которым, вероятно, угрожает снос. Причем некоторые из них попадают в зону „Иркутских кварталов“. По идее, их все надо сохранять, чтобы не нарушить целостность исторической застройки. Но скоро Иркутск может их лишиться».

Блогер говорит о возможном исчезновении доходного дома Гордеева на улице Горной, 14, усадьбы Елшина на Дзержинского, 6А, усадьбы Петкевича на улице Лапина 33А и 33Б, особняка начала 20 века на улице Тимирязева, 5Б, деревянного дома-колодца на Марата и других зданий.

«Просто прикинут по карте, где самая жирная земля, и определят эти участки под зачистку. И останется в Иркутске вместо 25% всего деревянного зодчества России одна-единственная туристическая улица», — считает блогер.

Ранее журналист IRK.ru писал статью о судьбе дома-колодца на улице Марата в Иркутске.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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