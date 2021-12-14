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Ботокс, гормоны и подтяжка лица — на что еще готовы владельцы верблюдов, чтобы победить в конкурсе красоты?

Ботокс, гормоны и подтяжка лица — на что еще готовы владельцы верблюдов, чтобы победить в конкурсе красоты?

В Саудовской Аравии проводилось мероприятие, в рамках которого оценивалась красота участников, а именно верблюдов.

Около 40 участников были отстранены от участия в долгожданном событии, так как было установлено, что животные подвергались косметологическим процедурам и хирургическому вмешательству.

Фото REUTERS

Некоторые особи получали гормональную терапию, способствующую росту мышечной массы.

Судьи мероприятия, которое проводилось в пустыне, отметили, что в нынешнем году применение современных технологий поможет предотвратить попытки фальсификации. Тех, кто так поступал с животными, ждет наказание.

В попытке вывести животное на первое место, их владельцы прибегают к запрещенным инструментам, которые призваны корректировать морду и тело верблюдов. Чтобы получить внушительный денежный приз участники растягивали носы, губы и другие части морды животных, кололи подопечным гормональные препараты, которые способствовали наращиванию мышечной массы.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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