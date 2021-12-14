ЦБ запускает тестирование "антиотмывочной" платформы на 40 крупнейших банках

Вадим Карасев

ЦБ России начинает тестирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" на 40 крупнейших банках. В этот список войдут почти все системно значимые кредитные организации, заявил зампредседателя Центробанка Дмитрий Скобелкин в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в работе планируют использовать реальные данные. Регулятор на ежедневной основе будет направлять в финансовые организации оценку клиентов.

"Практически все системно значимые кредитные организации заинтересовались платформой и участвуют в пилотировании. Из 13 системно значимых кредитных организаций в пилоте участвуют 12", - уточнил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

В перечень системно значимых банков входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк, "Юникредит банк", Совкомбанк и "Тинькофф банк". Центробанк присвоит клиентам финансовых организаций - юрлицам и индивидуальным предпринимателям - один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий. В разряд сомнительных войдут операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

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