Чем поможет учителю аккаунт в социальной сети?

В этом году впервые Министерство просвещения провело Всероссийский конкурс #УчителяТикТок. На конкурс было прислано 3770 роликов, а суммарное количество просмотров всех видеоматериалов, опубликованных под хештегом #УчителяТикТок, превысило 222 миллиона.

Это говорит о том, что учителя активно используют возможности социальных сетей для занятий, а школьники из всех регионов смотрят популярные ролики, изучают комментарии и решают задачи.



Когда и как учителю стоит завести свой аккаунт в социальной сети? Какое нужно оборудование? Сколько времени уходит на подготовку ролика, на съемку и монтаж? Как воспользоваться заданиями, которые в соцсетях выкладывают коллеги?



На эти вопросы ответят эксперты онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 15 декабря в 15:00 по московскому времени.

Своим опытом поделятся учителя – победители конкурса #УчителяТикТок и опытные блогеры.



В эфире участвуют педагоги московских школ:



– Ольга Морозова, учитель начальных классов и учитель русского языка и литературы Центра реабилитации и образования № 7,



– Алексей Шабатько, учитель начальных классов школы № 460,



– Александр Оджо, учитель истории школа № 854,



– Геннадий Старунов, учитель ОБЖ школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова.



Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».



«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

