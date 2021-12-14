Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чем поможет учителю аккаунт в социальной сети?

Чем поможет учителю аккаунт в социальной сети?

В этом году впервые Министерство просвещения провело Всероссийский конкурс #УчителяТикТок. На конкурс было прислано 3770 роликов, а суммарное количество просмотров всех видеоматериалов, опубликованных под хештегом #УчителяТикТок, превысило 222 миллиона.

Это говорит о том, что учителя активно используют возможности социальных сетей для занятий, а школьники из всех регионов смотрят популярные ролики, изучают комментарии и решают задачи. 
 
Когда и как учителю стоит завести свой аккаунт в социальной сети? Какое нужно оборудование? Сколько времени уходит на подготовку ролика, на съемку и монтаж? Как воспользоваться заданиями, которые в соцсетях выкладывают коллеги? 
 
На эти вопросы ответят эксперты онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 15 декабря в 15:00 по московскому времени. 

Своим опытом поделятся учителя – победители конкурса #УчителяТикТок и опытные блогеры.
 
В эфире участвуют педагоги московских школ: 
 
Ольга Морозова, учитель начальных классов и учитель русского языка и литературы Центра реабилитации и образования № 7, 
 
Алексей Шабатько, учитель начальных классов школы № 460, 
 
Александр Оджо, учитель истории школа № 854,
 
Геннадий Старунов, учитель ОБЖ школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова.
 
Ведет программу Александр  Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
 
«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Закупки Росатома признаны самыми «прозрачными»
Закупки Росатома признаны самыми «прозрачными»
Чем поможет учителю аккаунт в социальной сети?
Чем поможет учителю аккаунт в социальной сети?
"Мастерская новых медиа" выпустила более 220 специалистов в сфере PR и новых медиа в 2021 году
"Мастерская новых медиа" выпустила более 220 специалистов в
Финансовый гороскоп на 2022 год
Финансовый гороскоп на 2022 год
Анна Седокова заявила, что возможно беременна
Анна Седокова заявила, что возможно беременна
Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и дала совет, как выглядеть молодо
Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и дала совет, как
Лунный календарь на 2022 год
Лунный календарь на 2022 год
Турчак заявил о жёсткой позиции "Единой России" по снятию с рассмотрения законопроекта QR-кодах на транспорте
Турчак заявил о жёсткой позиции "Единой России" по снятию с
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску е-гривны на базе Stellar
«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску е-гривны на базе Stellar
Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках
Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках

Топ на сегодня

300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
Хорошие новости в 2021 году
Хорошие новости в 2021 году
Татьяна Брухунова запечатлела сына Вагана, задувающего свечи на именинном торте
Татьяна Брухунова запечатлела сына Вагана, задувающего свечи на
Сын Яковлевой и Шальных свел лазером с лица татуировку гроба
Сын Яковлевой и Шальных свел лазером с лица татуировку гроба
Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы знаем о гонщике "Формулы-1" Максе Ферстаппене, "укравшем" победу у Льюиса Хэмилтона
Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы

Еще по теме

Минпросвещения России и TikTok подвели итоги всероссийского конкурса #УчителяТикТок
В Самаре стартовал всероссийский конкурс "Учитель года"
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят особенности работы учителя во время пандемии
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят проблемы, с которыми сталкивается современный учитель, и пути их решения