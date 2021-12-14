Четверо заключенных ангарской ИК-2 объявили голодовку

В Ангарске осужденные исправительной колонии строгого режима №2 объявили голодовку, в акции протеста участвуют четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по региону.

«12-13 декабря четверо осужденных, содержащихся в едином помещении камерного типа (запираемые помещения для злостных нарушителей режима отбывания наказания), в ИК-2 обратились к сотрудникам учреждения с письменным отказом от приема пищи. Свой отказ они мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Осужденные пьют воду и чай. Состояние их здоровья контролируют медицинские работники и сотрудники психологической службы», - сказали в пресс-службе.

Там также опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что сотрудники колонии избили осужденных в едином помещении камерного типа, а некоторые заключенные нанесли себе порезы, чтобы остановить избиение. «Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники учреждения к осужденным физическую силу и специальные средства не применяли», — отметил собеседник ТАСС.

Заключенные, которые устроили голодовку, отбывают наказание за особо тяжкие преступления. Часть из них осуждена за убийства на сроки от 16 до 22 лет.

Ранее сообщалось, что в 2021 году от заключенных исправительных учреждений и СИЗО Иркутской области в адрес уполномоченного по правам человека в регионе по данным на 1 декабря поступила 1061 жалоба. Это более чем в два раза превышает показатель прошлого года — 455 жалоб. Об этом журналисту IRK.ru сообщила омбудсмен Светлана Семенова.

Более 20 жалоб поступило на пытки в пенитенциарных учреждениях, часть из них не нашла подтверждения. Все остальные объединены в одно уголовное дело, расследование которого продолжается.

В 2021 году в два раза увеличилось количество жалоб от заключенных в Иркутской области

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