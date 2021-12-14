Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche

Один из операторов USD Coin (USDC) фирма Circle объявила о выпуске стейблкоина на блокчейне Avalanche.

The world's fastest-growing dollar digital currency $USDC is now supported natively on #Avalanche. One of the cornerstones of DeFi, @CirclePay’s USD Coin provides more seamless transaction and payment options for the whole Avalanche ecosystem. https://t.co/OaVme8q4nD — Avalanche 🔺 (@avalancheavax) December 14, 2021

Согласно заявлению, интеграция имеет важное значение для дальнейшего развития сектора децентрализованных финансов. Партнерство снизит затраты пользователей и упростит операции с цифровыми активами.

«Разработчики также смогут воспользоваться набором API от Circle, который обновлен для поддержки USDC на Avalanche», — подчеркнули в компании.

Президент Ava Labs Джон Ву отметил, что физическая фиатная валюта постепенно уходит в прошлое, а пандемия COVID-19 только ускоряет процесс.

«Фундаментальная реструктуризация устаревших платежей и финансовой инфраструктуры не просто оправдана — она давно назрела. Avalanche и Circle станут пионерами в решении этих системных проблем», — подчеркнул Ву.

Avalanche стал седьмым блокчейном в семействе USDC. Стейблкоин уже работает в сетях Ethereum, Algorand, Stellar, Solana, Tron и Hedera Hashgraph.

В августе созданный Circle и Coinbase консорциум Centre сформировал команду, которая займется распространением основанных на его стандартах стабильных монет за рубежом.

Напомним, в декабре дружественная к криптовалютам компания удаленному найму персонала Deel добавила поддержку Solana и USDC.



