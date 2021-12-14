Цвет 2022 года: его символика и энергетика

Вадим Карасев

Институт цвета Pantone рассказал, каким будет главный цвет этого года. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, почему этот цвет полностью подходит под энергетику Тигра — главного покровителя 2022 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие цвета привлекают удачу в финансовой сфере, а какие — в любви. Если вы будете окружать себя описанным ниже оттенком, то у вас все будет получаться в жизни, а фортуна не станет от вас отворачиваться.

Какой цвет станет самым главным в 2022 году

Каждый год проходит под управлением определенного животного-покровителям и определенной стихии. На основе этих двух факторов определяется самый главный цвет года экспертами в биоэнергетике. Они считают, что главный цвет года — синий, а специалисты из Pantone дали чуть больше полезной информации.

Эксперты их института цвета объявили цветом года смесь синего и фиолетового-красного оттенков. Они назвали его «Very Peri». Чтобы понять, что это за цвет, просто посмотрите на главную картинку к этой статье. Именно об этом оттенке и идет речь.

Эксперты из института цвета учитывали огромное количество факторов, включая политическую обстановку, новые веяния в сфере моды, новые технологии, новые фильмы, экономику и многое другое. Получился холодный сине-сиреневый цвет с необычным отливом, который полностью синхронизирован с настроением Водного Тигра.

Энергетика и символика главного цвета 2022 года

Энергетически цвет «Very Peri» символизирует новые идеи, новые возможности, просветление. В нем отражена стихия Воды и сущность самого Тигра. Он содержит в себе фиолетовый оттенок, а данный цвет, относящийся к синей палитре, связан с верхними чакрами. Духовное развитие в 2022 году будет куда более важным, нежели финансовое или физическое. Несмотря на это, он все равно будет оказывать нам помощь в работе и творчестве, ведь духовное развитие приводит к расширению кругозора.

Главный символ, связанный с этим цветом — треугольник. Он отражает тройственную силу высших чакр: Аджны, Сахасрары и Вишуддхи. Этот цвет будет самым важным и востребованным в 2022 году. Очень полезно выбирать одежду такого оттенка, окружать себя вещами, выполненными в цвете «Very Peri».