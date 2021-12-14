"Дай знак, если держат в заложниках": в сети шутят над "исторической" фотосессией Оксаны Самойловой и Джигана

Вадим Карасев

Оксана Самойлова продолжает показывать своим подписчикам, как широко она празднует годовщину свадьбы с Джиганом. Сегодня звезда инстаграма опубликовала "историческую" фотосессию, где все члены семьи примерили наряды в стиле XVIII века.

Ради нее они отправились во французский замок, но без геотега можно подумать, что Оксана и Джиган ограбили ряженых в районе Красной или Дворцовой площади (да и те вряд ли оплакивали потерю повидавших немало на своем веку париков).





Джиган и Оксана Самойлова с детьми

От "шальной императрицы" тут, правда, мало, а вот ошалевших (судя по выражениям их лиц) детей предостаточно. Джиган, которому после прежних загулов, едва не кончившихся разводом, шалить теперь нельзя даже в рамках предлагаемых обстоятельств, позировал сдержанно, будто снимался на паспорт.

Прикиньте, это такой dress code в музей!

— написал рэпер у себя в инстаграме, видимо, чтобы оправдаться перед пацанами за внешний вид (откуда им знать, какие там требования в музеях, в самом деле).





Оксана Самойлова и ДжиганДжиган с сыном Давидом

Но Тимати, которого недавно видели в Третьяковке на выставке Врубеля, оказалось не так просто провести.

Брат, просто дай знак, если тебя там держат в заложниках,

— написал Тимати в комментариях.

Тебе очень идут седые волосы,

— постарался хоть как-то поддержать Джигана другой подписчик.









Оксана Самойлова с сыном Давидом

Не давший загримировать свою черную бороду Джиган с такой модой явно вряд ли согласен. Зато теперь он смело может обновлять свои клятвы — рядом с Оксаной он готов быть не только в болезни и здравии, но и в самых нелепых костюмах.





Оксана Самойлова с дочерьми Ариелой, Майей и ЛеейНадя Бесчетникова