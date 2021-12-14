Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Дай знак, если держат в заложниках": в сети шутят над "исторической" фотосессией Оксаны Самойловой и Джигана

"Дай знак, если держат в заложниках": в сети шутят над "исторической" фотосессией Оксаны Самойловой и Джигана

"Дай знак, если держат в заложниках": в сети шутят над "исторической" фотосессией Оксаны Самойловой и Джигана

Оксана Самойлова продолжает показывать своим подписчикам, как широко она празднует годовщину свадьбы с Джиганом. Сегодня звезда инстаграма опубликовала "историческую" фотосессию, где все члены семьи примерили наряды в стиле XVIII века.

Ради нее они отправились во французский замок, но без геотега можно подумать, что Оксана и Джиган ограбили ряженых в районе Красной или Дворцовой площади (да и те вряд ли оплакивали потерю повидавших немало на своем веку париков).


Джиган и Оксана Самойлова с детьми

От "шальной императрицы" тут, правда, мало, а вот ошалевших (судя по выражениям их лиц) детей предостаточно. Джиган, которому после прежних загулов, едва не кончившихся разводом, шалить теперь нельзя даже в рамках предлагаемых обстоятельств, позировал сдержанно, будто снимался на паспорт.

Прикиньте, это такой dress code в музей!

— написал рэпер у себя в инстаграме, видимо, чтобы оправдаться перед пацанами за внешний вид (откуда им знать, какие там требования в музеях, в самом деле).


Оксана Самойлова и Джиган
Джиган с сыном Давидом

Но Тимати, которого недавно видели в Третьяковке на выставке Врубеля, оказалось не так просто провести.

Брат, просто дай знак, если тебя там держат в заложниках,

— написал Тимати в комментариях.

Тебе очень идут седые волосы,

— постарался хоть как-то поддержать Джигана другой подписчик.



Оксана Самойлова с сыном Давидом

Не давший загримировать свою черную бороду Джиган с такой модой явно вряд ли согласен. Зато теперь он смело может обновлять свои клятвы — рядом с Оксаной он готов быть не только в болезни и здравии, но и в самых нелепых костюмах.


Оксана Самойлова с дочерьми Ариелой, Майей и Леей
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Xbox Series X — самая популярная консоль года, по анализу настроений Twitter
Xbox Series X — самая популярная консоль года, по анализу настроений
«Праздник даров» в Sea of Thieves уже начался
«Праздник даров» в Sea of Thieves уже начался
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Скорпионов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Скорпионов
В Иркутской колонии шестеро заключенных устроили драку
В Иркутской колонии шестеро заключенных устроили драку
Каток на острове Конный зальют к 24 декабря
Каток на острове Конный зальют к 24 декабря
Подразделения МЧС на севере Иркутской области перешли на усиленный режим работы из-за морозов
Подразделения МЧС на севере Иркутской области перешли на усиленный
В Усть-Куте начинают реконструкцию моста через реку Кута
В Усть-Куте начинают реконструкцию моста через реку Кута
Население Иркутской области сократилось на 11 270 человек за 10 месяцев 2021 года
Население Иркутской области сократилось на 11 270 человек за 10
Иркутский проект «Подари ребенку семью» стал лауреатом национальной премии
Иркутский проект «Подари ребенку семью» стал лауреатом национальной
"Дай знак, если держат в заложниках": в сети шутят над "исторической" фотосессией Оксаны Самойловой и Джигана
"Дай знак, если держат в заложниках": в сети шутят над
В Екатеринбурге полицейский делал закладки для повышения раскрываемости
В Екатеринбурге полицейский делал закладки для повышения
Бесплатное, крупное и последнее дополнение для Spiritfarer уже доступно
Бесплатное, крупное и последнее дополнение для Spiritfarer уже

Топ на сегодня

BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли криптовалютами
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и вывели токены на $100 млн
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и Маргариты" и свой день рождения. Поздравить его пришли Софья и Константин Эрнст, Орбакайте, Киркоров
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и

Еще по теме

На подходе пятый: Оксана Самойлова беременна!
Джиган сделал шикарный бриллиантовый подарок жене на годовщину свадьбы
От кого ребенок? Фанаты подозревают, что Оксана Самойлова беременна не от Джигана
Рэпер Джиган в третий раз станет папой