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Денис Мацуев стал лауреатом премии фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность»

Денис Мацуев стал лауреатом премии фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность»

Народный артист России, президент благотворительного фонда «Новые имена», уроженец Иркутска Денис Мацуев стал лауреатом международной премии фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность». Артист награжден за выдающийся вклад в приумножение национального культурного достояния и воспитание юных талантов. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Благодарю за высокую честь стать лауреатом международной премии фонда Андрея Первозванного „Вера и верность“», — написал Денис Мацуев на своей странице в «Фейсбук».

Премию «Вера и Верность» традиционно вручают в декабре в Государственном Кремлевском дворце с 1992 года. В 2021 году награды удостоены пять человек. Лауреатами премии стали Игумения Варвара, настоятельница Свято-Введенского То́лгского монастыря; Владимир Вавилов, председатель правления благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой (Республика Татарстан); Екатерина Сумная, cтарейший в России врач, продолжавший работать в пандемию (90 лет), врач-рентгенолог, доктор медицинских наук; и Юрий Соломонов, генеральный конструктор Московского института теплотехники, академик РАН, создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь-М», «Булава», «Ярс».

«Мы вручаем общественную премию людям, которые в самых разных исторических обстоятельствах сохраняли свое человеческое достоинство, выполняли свой профессиональный и гражданский долг. Они — образцы для подражания и напоминание о высокой ценности принципов, отраженных в девизе премии — веры и верности», цитирует пресс-служба председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.

Ранее награда присуждалась президенту России Владимиру Путину, патриархам Алексию второму и Кириллу, народным артисткам СССР Алисе Фрейндлих и Людмиле Зыкиной.

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По материалам: irk

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