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Девушка на 8-месяце беременности показала свой живот, но никто в это не верит

Девушка на 8-месяце беременности показала свой живот, но никто в это не верит

Беременная шотландка показала подписчикам фотографию, на котором изображен ее живот. Как утверждает девушка, на снимке она находится на тридцать второй недели вынашивания плода.

Девушка по имени Брук уже имеет ребенка. На данный момент она воспитывает сыночка, которому не так давно исполнилось три года.

Когда женщина поняла, что вынашивает малыша, обратила внимание, что со временем ее животик не округляется.

Врачи установили, что период родов придется на февраль наступающего года. Но сейчас у девушки стартовала 32 неделя, а по ней не скажешь, что она вскоре станет мамой. До беременности Брук работала в лаборатории, где анализировались тесты на коронавирус.


«Мы были очень рады этой новости. Беременность была желанной, и мы готовились к этому событию», — рассказывает девушка.


Также Брук поделилась, что беременность не приносит ей никаких проблем. Она прошла обследование, в ходе которого выяснилось, что она не имеет отклонений по здоровью. Плод развивается нормально. Однако беременная периодически сталкивается с тошнотой и болезненными ощущениями в области позвоночника.


«Я обратила внимание на то, что живот очень медленно округляется. Все настолько серьезно, что никто вокруг не верит, что я вынашиванию ребенка», – поделилась Брук.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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