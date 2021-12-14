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DLC Dawn of Ragnarök «в духе God of War» для Assassin’s Creed Valhalla представили

DLC Dawn of Ragnarök «в духе God of War» для Assassin’s Creed Valhalla представили


Издательство Ubisoft официально представило новое DLC для игры Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarök. О дополнении ходило много слухов в последние дни, известный игровой инсайдер Том Хендерсон называл его DLC «в духе God of War» с продолжительной кампанией на 40 часов.

В российской локализации новое DLC называется «Заря Рангарёка». В Microsoft Store для Xbox One и Xbox Series X | S уже можно купить дополнение по предварительному заказу — за $39,99. Релиз дополнения назначен на 10 марта 2022 года.

Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка

В Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка Эйвор примет свою судьбу в обличье Одина. Отправляйтесь в путешествие и овладейте новыми божественными силами.
Перейти в Microsoft Store

Действия дополнения проходят в мире Свартальфахейме. Это мир гномов, по масштабам равный примерно трети карты оригинальной игры. Главный герой — бог Один, который должен спасти своего сына Бальдра. Заявлено, что в дополнении игроков ждет несколько новых механик (в частности, главный герой сможет превращаться в ворона или поднимать противников из мертвых).

Если предварительно заказать дополнение, игрокам выдадут набор «Сумерки», включающий в себя: топор Альгурнир, специальное снаряжение для Эйвора, ездовую рысь Хавард и огненный облик для ворона.


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По материалам: newxboxone

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