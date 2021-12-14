DLC Dawn of Ragnarök «в духе God of War» для Assassin’s Creed Valhalla представили





Издательство Ubisoft официально представило новое DLC для игры Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarök. О дополнении ходило много слухов в последние дни, известный игровой инсайдер Том Хендерсон называл его DLC «в духе God of War» с продолжительной кампанией на 40 часов.

В российской локализации новое DLC называется «Заря Рангарёка». В Microsoft Store для Xbox One и Xbox Series X | S уже можно купить дополнение по предварительному заказу — за $39,99. Релиз дополнения назначен на 10 марта 2022 года.

Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка

В Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка Эйвор примет свою судьбу в обличье Одина. Отправляйтесь в путешествие и овладейте новыми божественными силами.

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Действия дополнения проходят в мире Свартальфахейме. Это мир гномов, по масштабам равный примерно трети карты оригинальной игры. Главный герой — бог Один, который должен спасти своего сына Бальдра. Заявлено, что в дополнении игроков ждет несколько новых механик (в частности, главный герой сможет превращаться в ворона или поднимать противников из мертвых).

Если предварительно заказать дополнение, игрокам выдадут набор «Сумерки», включающий в себя: топор Альгурнир, специальное снаряжение для Эйвора, ездовую рысь Хавард и огненный облик для ворона.

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