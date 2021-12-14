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Дочка Григория Лепса ходит с охраной

Дочка Григория Лепса ходит с охраной
Дочь певца Григория Лепса рассказала об отце и личной жизни. 19-летняя Ева Лепс рассказала о своей жизни. Девушка заверила, что знаменитый отец никогда ее не ругал. Ева – дочь артиста от второго брака, с танцовщицей Анной Шаплыковой. Девушка призналась, что унаследовала черты обоих родителей. Ева никогда не конфликтовала с ними и не слышала, чтобы музыкант хоть раз повышал на нее голос. «Не могу сказать, что папа сдувает с меня пылинки. Он хороший отец. В меру строгий, никогда не ругался, никогда не кричал и никогда не наказывал. Один раз в детстве что-то я сделала, и мама заявила мне: «Иди к отцу, он тебя отругает». Я подхожу, а он спокойно: «Ева, больше никогда так не делай». И на этом всё. Он такой добрый родитель на самом деле», — рассказала Лепс. Девушка живет вместе с родителями, которые сейчас готовятся к разводу. Дочь артиста учится в МГИМО на факультете международной журналистики. Шесть дней в неделю Ева ходит на лекции. Она встает в шесть утра, потому что ей далеко добираться до учебного корпуса. Во второй половине дня дочь музыканта едет домой на занятия по вокалу и танцам. Потом она посещает репетиторов и выполняет домашние задания. «Я добираюсь с водителем. Неделю назад у меня появилась своя машина. Марку я выбрала сама. Мне подарили ее на будущий день рождения. Я уже пыталась ездить», — рассказала Ева.
Григорий Лепс с дочерью В следующем году девушка окончит университет и планирует активно заняться музыкальной карьерой. Ева призналась, что отец долго отговаривал ее от этого шага, но когда ей исполнилось 15 лет, перестал препятствовать ее желанию. «Я хочу связать свою жизнь с музыкой, но я учусь на отделении пиара. Мне кажется, это ни в какой профессии не помешает. Я поступила на платное, бюджетных мест достаточного мало, и у меня не хватило баллов. У меня платежеспособная семья, и было бы нечестно мне занимать это место. Папа вообще моей учебой не интересовался. Я пришла домой, сказала, что поступила и 1 сентября иду в университет. Папа не хотел пускать меня на сцену. Он очень упрямился», — рассказала Ева. Студентка любит веселиться в компании друзей. По словам Евы, родители не запрещают ей посещать ночные клубы и тусоваться до глубокой ночи, тем более что дочь Лепса делает это под присмотром. «У меня нет комендантского часа. Если я куда-то иду с друзьями – в клуб или на тусовку, то хожу с охранником. Один раз отец попросил меня прийти домой в три часа. Я пришла, наверное, в 6. Мама постоянно ночью не переживает, она ложится. Отец сидит на кухне, ждет. Я просто прихожу домой, он такой: «Пошли спать»», — пояснила Ева. По словам девушки, отец негативно настроен к ее будущим бойфрендам. «Мне кажется, он всех ненавидит. Мы разговаривали пару раз об этом. Он как-то сурово отреагировал. Сказал: «Ну посмотрим»», — призналась звездная дочь. Ева очень любит шопинг. Родители выделяют ей ежемесячно 30 тысяч рублей на карманные расходы. Лепс призналась, что зарабатывает и сама. Она на протяжении четырех лет поет в группе Cosmos girls.  «Я редко делаю большие выходы за покупками. Но если что-то надо или приурочено к особенному событию, я обращаюсь за помощью к родителям. Они помогают мне в этом вопросе», — рассказала Ева в эфире шоу «Звезды сошлись».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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