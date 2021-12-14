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Доплаты за руководство классами получат больше учителей

Доплаты за руководство классами получат больше учителей

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Марина Третьякова



С нового года педагоги в школах, лицеях, гимназиях и колледжах, созданных при федеральных вузах, станут получать дополнительные выплаты за классное руководство. К их зарплатам добавят по пять тысяч рублей. Это определено в постановлении Правительства, которое вступает в силу 14 декабря.

В прошлом году по поручению президента Владимира Путина государство стало доплачивать классным руководителям в общеобразовательных школах по пять тысяч рублей в месяц. С сентября этого года такие же выплаты получают кураторы групп в техникумах, училищах и колледжах.

Школы при вузах и техникумах не попали под эту меру поддержки по формальной причине: они входят в структуру высших учебных заведений, которые в нормативных актах о доплатах не упоминались. Теперь это упущение восполнено.

Доплаты за руководство классами в 2022 году получит больше учителей


«С 2022 года выплаты за классное руководство положены сотрудникам организаций профессионального и высшего образования, то есть классным руководителям школ, лицеев при вузах, а также кураторам в гимназиях и колледжах при вузах», — пояснила «Парламентской газете» член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

Но сохранилась ещё одна коллизия: согласно постановлению, доплаты положены лишь работникам федеральных учреждений, отметила депутат. Соответственно, сотрудники школ и колледжей при региональных вузах такую поддержку не получат.

Законы, вступающие в силу с 14 декабря


«Соответственно, происходит ущемление прав педагогов. Сейчас прорабатывается инициатива по внесению поправок в законодательство. Эту коллизию нужно исправить», — отметила Тутова.

Ещё одна особая категория учебных заведений — военные училища. По действующему приказу Минобороны, за классное руководство в кадетских школах и прочих военных общеобразовательных заведениях положена доплата в тысячу рублей. Ведомство публиковало год назад проект, повышающий доплаты до пяти тысяч рублей, однако пока этот документ не утверждён.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#деньги #школы #вузы


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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