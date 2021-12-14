Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе. Среди гостей — Зендая, Том Холланд, Джаред Лето

Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе. Среди гостей — Зендая, Том Холланд, Джаред Лето

Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе. Среди гостей — Зендая, Том Холланд, Джаред Лето

13 декабря в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Джона Уоттса "Человек-паук: Нет пути домой". По красной ковровой дорожке прошлись исполнители главных ролей и их коллеги по съемочной площадке: Зендая и Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, который пришел вместе со своей женой Софи Хантер, Уиллем Дефо, Джейми Фокс и другие.

Главной звездой вечера стала 25-летняя Зендая. Для выхода в свет актриса выбрала тематический наряд — она позировала в платье Valentino с изображением паутины. Свой образ актриса дополнила черными лодочками и оригинальным аксессуаром — черной маской с тем же узором, что и на наряде. Но и без нее она выглядела не менее эффектно, а все благодаря макияжу, выполненному по последним бьюти-трендам: синие и белые стрелки Зендаи были дополнены графическими линиями сверху век.

На дорожке звезда позировала не только одна, но и в компании своего бойфренда Тома Холланда. Пара, которая долгое время скрывала роман от посторонних, теперь все чаще выходит вместе в свет, чему, конечно, способствует и совместный промотур. Недавно влюбленные даже дали первое совместное интервью на радиостанции SiriusXM после подтверждения своего романа.


Зендая


Джаред Лето
Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч
Джеффри Стар
Джейми Фокс с дочерью Корин
Сторм Рейд
Уиллем Дефо
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Глава ООН призвал принять меры против «роботов-убийц»
Глава ООН призвал принять меры против «роботов-убийц»
Хестер Пирс раскритиковала главу SEC за позицию по криптовалютам
Хестер Пирс раскритиковала главу SEC за позицию по криптовалютам
Polygon начнет сжигать часть комиссий вслед за Ethereum и Binance Smart Chain
Polygon начнет сжигать часть комиссий вслед за Ethereum и Binance
Дружественная к криптовалютам компания Deel добавила поддержку Solana и стейблкоина USDC
Дружественная к криптовалютам компания Deel добавила поддержку Solana
В Ивановской области неизвестные похитили майнинговую ферму стоимостью 2,5 млн рублей
В Ивановской области неизвестные похитили майнинговую ферму
Илон Маск анонсировал продажу мерча от Tesla за Dogecoin
Илон Маск анонсировал продажу мерча от Tesla за Dogecoin
В почве нашли новый штамм бактерий, производящих биоразлагаемые полимеры
В почве нашли новый штамм бактерий, производящих биоразлагаемые
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе. Среди гостей — Зендая, Том Холланд, Джаред Лето
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Елена Проклова жестко высказалась об известном кинопродюсере
Елена Проклова жестко высказалась об известном кинопродюсере
Андрей Малахов разочаровался в звездах
Андрей Малахов разочаровался в звездах
15 проблем невысоких людей, которым окружающий мир оказался великоват
15 проблем невысоких людей, которым окружающий мир оказался великоват
Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса
Вика Цыганова едко высказалась о своем уходе из музыкального конкурса

Топ на сегодня

BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли криптовалютами
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и вывели токены на $100 млн
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и Маргариты" и свой день рождения. Поздравить его пришли Софья и Константин Эрнст, Орбакайте, Киркоров
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и
Марс в Знаке Стрельца: что нужно сделать 13 декабря 2021 года
Марс в Знаке Стрельца: что нужно сделать 13 декабря 2021 года

Еще по теме

Зендая и Том Холланд представили фильм "Человек-паук: Нет пути домой" в Лондоне
Редкий выход: 60-летняя Мишель Пфайффер очаровала публику на кинопремьере в Лос-Анджелесе (ФОТО)
Том Холланд, Зендая, Бенедикт Камбербэтч и другие в первом трейлере нового "Человека-паука"
58-летняя Шэрон Стоун обескуражила смелым декольте (фото)