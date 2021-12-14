Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе. Среди гостей — Зендая, Том Холланд, Джаред Лето

Вадим Карасев

13 декабря в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Джона Уоттса "Человек-паук: Нет пути домой". По красной ковровой дорожке прошлись исполнители главных ролей и их коллеги по съемочной площадке: Зендая и Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, который пришел вместе со своей женой Софи Хантер, Уиллем Дефо, Джейми Фокс и другие.

Главной звездой вечера стала 25-летняя Зендая. Для выхода в свет актриса выбрала тематический наряд — она позировала в платье Valentino с изображением паутины. Свой образ актриса дополнила черными лодочками и оригинальным аксессуаром — черной маской с тем же узором, что и на наряде. Но и без нее она выглядела не менее эффектно, а все благодаря макияжу, выполненному по последним бьюти-трендам: синие и белые стрелки Зендаи были дополнены графическими линиями сверху век.

На дорожке звезда позировала не только одна, но и в компании своего бойфренда Тома Холланда. Пара, которая долгое время скрывала роман от посторонних, теперь все чаще выходит вместе в свет, чему, конечно, способствует и совместный промотур. Недавно влюбленные даже дали первое совместное интервью на радиостанции SiriusXM после подтверждения своего романа.





Зендая





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