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Дружественная к криптовалютам компания Deel добавила поддержку Solana и стейблкоина USDC

Дружественная к криптовалютам компания Deel добавила поддержку Solana и стейблкоина USDC


Компания по удаленному найму персонала Deel пополнила список поддерживаемых криптовалют Solana (SOL) и стейблкоином USD Coin (USDC). Об этом пишет The Block.


Ранее подобную опцию распространили на биткоин, Ethereum и XRP.


Для настройки вывода цифровых активов потребуется учетная запись на бирже Coinbase. Последняя взимает комиссию в 1,5% за обработку транзакций. 


Предусмотрены дополнительные сборы в 1% для выплат в USDC и 1,5% — для Solana.


Deel помогает фирмам вроде Coinbase соответствовать регуляторным требованиям, выплачивая зарплату сотрудникам со всего мира. В ноябре 2020 года компания запустила инструмент, позволяющий делать выплаты в криптовалюте.


Напомним, в октябре Deel привлекла $425 млн при оценке в $5,5 млрд.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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