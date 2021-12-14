Дружественная к криптовалютам компания Deel добавила поддержку Solana и стейблкоина USDC

Компания по удаленному найму персонала Deel пополнила список поддерживаемых криптовалют Solana (SOL) и стейблкоином USD Coin (USDC). Об этом пишет The Block.

Ранее подобную опцию распространили на биткоин, Ethereum и XRP.

Для настройки вывода цифровых активов потребуется учетная запись на бирже Coinbase. Последняя взимает комиссию в 1,5% за обработку транзакций.

Предусмотрены дополнительные сборы в 1% для выплат в USDC и 1,5% — для Solana.

Deel помогает фирмам вроде Coinbase соответствовать регуляторным требованиям, выплачивая зарплату сотрудникам со всего мира. В ноябре 2020 года компания запустила инструмент, позволяющий делать выплаты в криптовалюте.

Напомним, в октябре Deel привлекла $425 млн при оценке в $5,5 млрд.



