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Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и дала совет, как выглядеть молодо

Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и дала совет, как выглядеть молодо
60-летняя телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками своим секретом молодости. Екатерина Андреева решила поговорить с поклонниками о возрасте. Телеведущая опубликовала в Instagram новую фотографию в купальнике. Звезда экрана снялась в бассейне во время тренировки: Екатерина позирует в черном топе и желтых шортах. При этом телеведущая выбрала такой ракурс, что камера сфокусировалась на ее лице и зоне декольте. В подписи к фото телеведущая призвала своих подписчиков не думать о возрасте, ведь это – всего лишь цифры в паспорте.
Екатерина Андреева «Есть люди вечно недовольные, все время бухтят про возраст и так далее. Мой лайфхак - забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать: «А сколько кому-то там лет?» Да нисколько! - написала Андреева. - Время понятие относительное. Мне ли не знать». Екатерина имеет полное право давать такие советы, ведь в свои 60 лет она выглядит максимум на 40 с хвостиком. Звезда Первого канала в отличной форме, и вот теперь мы знаем, в чем ее секрет: она просто не зацикливается на возрасте. И во всем старается искать позитивные моменты. «Если научиться выходить за рамки стереотипов, перестать в зеркале выискивать морщинки и фиксировать на них взор и память, они и не будут вам докучать. Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится и не замечаю того, что не нравится. И Время отвечает мне тем же - не замечает», - отметила Андреева.
Екатерина Андреева Поклонники в восторге и от снимка телеведущей, и от ее позитивного поста. В комментариях они делают Андреевой комплименты: «Возраста нет! И Вы, Катенька, тому огромный пример», «Всегда смотрю на Вас и набираюсь энергетики!», «Давно известно, что форма это тоже содержание. Каждый имеет,то лицо, которое заслуживает... Поэтому поменьше желчи, зависти и критиканства», «Супер фото и пост», «Нереальная!», - пишут пользователи. Телеведущая известна своей любовью к косметическим процедурам: звезда Первого канала не жалеет денег на поддержание молодости и красоты. Она активно занимается спортом, плавает в бассейне, занимается йогой и пилатесом. Телеведущая регулярно посещает спа, любит русскую баню. Время от времени Андреева ложится в швейцарскую клинику, где врачи делают полное обследование ее организма и проводят омолаживающие процедуры. Екатерина Андреева замужем за бизнесеном Душаном Перовичем. В 2011 году она получила почетное гражданство Черногории.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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