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Елена Яковлева рассказала, как можно использовать для красоты средство от геморроя

Елена Яковлева рассказала, как можно использовать для красоты средство от геморроя
Звезда «Склифосовского», 60-летняя актриса Елена Яковлева призналась, что использует некоторые рецепты красоты, которые находит в Сети. У Елены Яковлевой есть свой блог в Instagram, но в отличие от многих звезд, она там практически не пишет. Но призналась, что заходит в соцсети с практическими целями.
«Вы знаете, как-то в соцсетях скучно стало. Но при этом они — вещь полезная. Я иногда туда захожу и узнаю, что у кого-то день рождения. И поздравляю. Потому что все в памяти не удержишь», — рассказала Елена Яковлева. Она призналась, что почерпнула там даже некоторые рецепты красоты, которые оказались невероятно полезными при том, что они стоят копейки.
Елена Яковлева «Иногда просматриваю пару аккаунтов, которые мне нравится читать. Там всякие природные рецепты масок, еще чего-то. Вы, например, знали, что аптечной мазью от геморроя хорошо мазать под глазами — уходят отеки и темные круги? Это прелесть вообще. И что немаловажно, копейки стоит. Конечно, может кому-то не подойти, вызвать аллергию — я не призываю всех это делать. Просто наша кожа привыкла к обычным кремам и не реагирует на них. Зато с огромной благодарностью воспринимает витамин Е. Если его наносить на ресницы и брови, их состояние улучшается. Видите, какие у меня сейчас пушистые ресницы, даже ненакрашенные?» — поделилась в интервью «7Дней» Елена Яковлева. Актриса сохраняет в закладки  также полезные рецепты и советы. «Еще на той же страничке я прочитала, что полезно для похудения утром пить такой напиток: два перетертых лимона на полтора литра кипяченой воды. Пьешь натощак и худеешь. Там много рецептов, поэтому я в чисто эгоистических целях Инстаграм оставила», — призналась артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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