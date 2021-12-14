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Елена Проклова жестко высказалась об известном кинопродюсере

Елена Проклова жестко высказалась об известном кинопродюсере
Актриса Елена Проклова заявила, что у него комплекс маленького человека. При жизни создатель «Кинотавра» довольно резко высказывался в адрес многих звезд. Прилично доставалось Олегу Янковскому, Елене Прокловой и другим актерам. Елена Игоревна предположила, что могло стать причиной такой агрессии со стороны Марка Рудинштейна. Проклова считает, что Марк Григорьевич был закомплексованным человеком. Несмотря ни на что, артистка не собирается таить обиду на него и вообще обращать внимания на хейт вокруг своей персоны. «Я его видела за всю жизнь раз 10 перед началом ток-шоу, где мы вместе участвовали. Он всегда был очень галантен. Его агрессия по отношению ко всем — это комплекс маленького мужчины. А вот какие у меня были отношения с Янковским — это мое личное дело», — считает 68-летняя Елена Игоревна.
Елена Проклова Актриса даже представить не может, откуда Рудинштейн брал различную информацию о ней и ее коллегах. «Он все знает. Чаще всего это была негативная информация. Это дело его совести, его знаний и его источников информации. Его уже не спросишь», — отметила она Teleprogramma.pro. Напомним, при жизни Марк Григорьевич заявлял, что у юной Прокловой было много мужчин, и она... чуть ли не вела беспорядочные половые связи. «У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» — рассказывал он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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