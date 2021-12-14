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Epic: Игры с графикой уровня The Matrix Awakens будут выходить на Xbox Series X | S

Epic: Игры с графикой уровня The Matrix Awakens будут выходить на Xbox Series X | S


Прошел примерно год с момента выхода игровых приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. В течение этого года не было показано ни одной игры, которая по уровню графики бы значительно превосходила проекты с Xbox One и Playstation 4. Но на минувшей неделе Epic Games представила такой проект — это технодемка The Matrix Awakens, которая не просто показывает возможности Unreal Engine 5, а является практически полноценной игрой.

Разработчики в The Matrix Awakens создали огромный город с потрясающим уровнем детализации. Демонстрацию оценили и специалисты и игроки, отметив, что это действительно можно назвать новым поколением. Порталу axios технический директор Epic Games Ким Либрери заявил, что он уверен в появлении в будущем игр на Xbox Series X и Playstation 5 с таким уровнем графики:

Я абсолютно уверен, что в этом поколении консолей мы увидим игры такого уровня.

При этом Либрери отмечает, что демонстрация The Matrix Awakens предлагает всего 30 FPS, и создателям новых проектов может потребоваться пойти на некоторые компромиссы, чтобы добиться 60 FPS. Отдельно он указывает, что некоторые компромиссы могут быть связаны с приставкой Xbox Series S, где, по его словам, «было немного страшно» запускать демонстрационную версию игры. Напомним, что ранее появлялась информация о помощи со стороны The Coalition по оптимизации The Matrix Awakens на Xbox Series S.

Если вы еще не пробовали технодемку The Matrix Awakens, ее можно скачать бесплатно на Xbox Series X | S из Microsoft Store.

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По материалам: newxboxone

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