Еще 9 игр из Game Pass Ultimate получают поддержку сенсорного управления





Очередное увеличение списка игр из подписки Game Pass Ultimate с сенсорным управлением, про которое сегодня сообщила компания Microsoft. Количество игр, в которые можно играть на телефоне (или планшете) через xCloud без подключения геймпада расширилось на 9 позиций. Добавлены следующие игры:

Astria AscendingBug Fables: The Everlasting SaplingDicey DungeonsFae TacticsI Am FishOne Step From EdenRing of PainSableThe Gunk – после релиза

Вероятно, это последнее расширение количества игр с поддержкой сенсорного управления в Game Pass Ultimate в этом году.

Количество игр с сенсорным управлением в Game Pass Ultimate уже давно превысило 100 проектов. Отметим, что официально Xbox Cloud Gaming в России пока не запущен.