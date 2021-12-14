Евгений Стекачев: Дума Иркутска продолжит проект массовых зарядок в 2022 году

Дума Иркутска продолжит проект массовых зарядок в 2022 году на системном уровне. Об этом председатель думы Евгений Стекачев заявил 14 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам работы депутатского корпуса в текущем году.

По словам Евгения Стекачева, по его субъективному мнению, в Иркутске отметить Год спорта не получилось так, как того хотелось, из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничениях. Людям было не до спорта. В то же время один знаковый проект все же удалось реализовать.

Евгений Стекачев предложил проводить во дворах жилых домов массовые бесплатные зарядки. Инициативу поддержали и депутаты, и администрация Иркутска. Главной целью стало привлечение жителей областного центра к занятиям физкультурой. За основу парламентарии Иркутска взяли опыт КНР. В Китае это целая субкультура. Люди, чаще всего пожилые, постоянно собираются во дворах и парках и выполняют несложные упражнения.

В мэрии посчитали необходимые затраты. Власти получили поддержку Ассоциации операторов фитнес-индустрии Иркутской области. К работе подключили квалифицированных тренеров. Парламентарии совместно с населением выбрали площадки для занятий в каждом избирательном округе. Проект запустили в пилотном режиме.

Председатель думы подчеркнул, что проект получил отклик в десяти округах. Оставшиеся территории продемонстрировали невысокую заинтересованность.

Евгений Стекачев добавил, что депутаты всегда получали обратную связь. Горожане, посетившие занятия, остались довольны. Власти Иркутска решили не отказываться от проекта. Наоборот, его будут развивать и дальше. После столь непростого года какие-либо выводы делать сложно. В следующем году депутаты проведут работу над ошибками.

Городская дума продолжит прививать иркутянам полезную привычку заниматься спортом на регулярной основе. Парламентарии станут проводить для населения зарядки на системном уровне.

Помимо этого, в течение всего 2021 года власти вели усиленную работу по развитию спортивной инфраструктуры. В Иркутске появилось примерно 30 новых спортивных площадок, среди них комплексные и многофункциональные, то есть предназначенные для различных видов спорта. Часть площадок отремонтировали и дополнили новыми элементами, на других заменили изношенное оборудование.

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