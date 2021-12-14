Финансовый гороскоп на 2022 год

Вадим Карасев

Деньги и работа — это те сферы жизни, в которых нам хочет быть успешными всегда. 2022 год принесет много приятных и не очень приятных сюрпризов, но в основном будет довольно денежным. Чтобы повысить доходы, прислушайтесь к советам астрологов.

Начинается год Тигра, и ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, каким он должен быть. Согласно прогнозам, он идеально подойдет для финансовых операций, упорного труда и поиска решений, поэтому необходимо бороться с ленью и помнить, что успех напрямую зависит не от случайностей, а от вас самих.

Овен

Овнам в 2022 году не стоит отказываться от смены обстановки и путешествий, ведь они очень благотворно влияют на энергетику человека. Овны в дороге и в новых местах будут излучать уверенность, поэтому смогут стать успешнее. Их ожидает очень важное время, в которое придется принимать решения, совершать дорогостоящие покупки. Год Тигра будет временем, когда спасательным кругом для Овнов могут стать их близкие и друзья. Отказываться от поддержки, особенно в трудные периоды, точно не стоит. Также этот год прекрасно подходит для поисков новой работы.

Телец

Тельцам стоит пользоваться в 2022 году сильными заговорами на удачу и богатство. Дело в том, что звезды и планеты будут в большинстве случаев давать им силы и энергию, но порой будет не доставать капельки удачи в трудных ситуациях. Не исключено, что в самом начале года Тельцов попробуют обвести вокруг пальца. Обман — это то, чего стоит опасаться больше всего. Также астрологи советуют и самим Тельцам не идти на хитрости ради наживы. Такой подход спровоцирует появление черной полосы.

Близнецы

Близнецам будет необходима финансовая осторожность. Не стоит брать деньги в долг, оформлять кредиты. Если что-то не получается, это будет сигналом к тому, то нужно усерднее трудиться и получать новые знания. В 2022 году ожидается немало периодов, в которые люди данного Знака могут терять свою уверенность. Аффирмации силы помогут избежать проблем, вызванных страхами и комплексами. Также в этом году вернутся старые неурядицы. Близнецысмогут избавиться от них и добьются своего. Планеты поддержат их в этом.

Рак

У Раков наступает то самое время, когда нужно помнить о законах мироздания для достижения благополучия. Если в 2022 году они будут следовать этим законам, то их жизнь изменится в лучшую сторону. Финансовая сфера расцветет, заиграет новыми красками. Это спровоцирует поток побед в других сферах. Все будет зависеть от успехов Раков в работе и бизнесе. Яркие и позитивные эмоции этого года останутся в памяти надолго. Также в 2022 году важна любовь к своей работе. Без этого разбогатеть будет сложнее.

Лев

У Львов начинается время, когда им стоит держать свое жилище в полном порядке. Особенно это касается тех людей, которые работают дома. Для них очень важно поддерживать в родных стенах благоприятную энергетику. Для этого нужно следовать восьми правилам наведения порядка. С большой осторожностью стоит вести финансовые дела с заносчивыми людьми. Успехи на денежном фронте в год Тигра полностью зависят от того, насколько Львы мотивированы. Движение вперед, конечно, важно, но будут и такие моменты, в которые Львам потребуется осторожность.

Дева

Девам в начале 2022 года нужно будет как можно скорее определиться с целями, возможностями и планами на все двенадцать месяцев. Буддийская медитация «Путь судьбы» поможет понять, в каком направлении стоит дальше двигаться. Не исключено, что планеты и звезды поспособствуют радикальной смене курса. Финансовая сфера будет процветать вне зависимости от того, как решат действовать Девы и что им подскажет их сердце. Главное сейчас — не бояться менять приоритеты, но делать это максимально осознанно. Резкая смена курса будет полезной для тех, кто в творческом кризисе.

Весы

Весам в 2022 году не обойтись без финансовых талисманов. Дело в том, что планеты и звезды могут быть крайне нестабильными. Это будет неминуемо отражаться на настроении Весов и на их продуктивности. Звезды благоволят странникам, особенно в начале и в середине года, летом. Ускорить приток финансов Весам поможет умение работать в команде. Речь идет не о том, что за этих людей все сделают окружающие, а о правильном взаимодействии и взаимовыручке. Весы-одиночки в 2022 году могут испытывать трудности с деньгами, поэтому лучше работать вместе с кем-то.

Скорпион

У Скорпионов в конце весны и летом возможны неприятные и резкие скачки настроения. Холотропное дыхание частично решит эту проблему. Астрологи считают, что в 2022 году Скорпионам необходимо как можно проще относиться к проблемам, в том числе в финансовой сфере. Также не стоит чинить себе препятствия, давая безответственным людям деньги в долг. Скорпионов ожидают приятные внеплановые изменения в начале года. Это может быть повышение либо предложение о новой работе. Нужно рассматривать все возможные варианты.

Стрелец

Стрельцам в начале года может показаться, что они стоят на месте и не развиваются, упуская свое время и удачу. На это могут указывать семь знаков мироздания. Если это окажется правдой, нужно будет как можно быстрее прийти в себя и начать действовать. Энергетика начала года плохо подходит для отдыха и безделья. Стрельцы могут вносить внеплановые изменения в рабочий процесс. Возможно, это поможет им преуспеть в делах. Ночные светила с февраля начнут помогать этим людям получать удовольствие от мелких радостей. Их ждут финансовые прорывы и большие успехи.

Козерог

На финансовую сферу и материальное благополучие влияет не только то, как мы работаем, но и наши слова. Козерогам астрологи советуют как можно больше времени уделять позитивному мышлению и произносить правильные фразы: «у меня все получится», «я верю в себя» и так далее. В начале года и осенью Козерогам стоит опасаться спонтанных решений, а также не отклоняться от стандартного распорядка дня, не менять приоритеты и планы в последнюю секунду. Риски и авантюры ни к чему, ведь они могут поспособствовать финансовому краху.

Водолей

Звезды и планеты помогут Водолеям исполнить свои самые заветные желания, в том числе и финансовые. Если этим людям хотелось что-то купить, они это сделают. Если они желают получить новую работу или подняться в должности, это тоже произойдет. Одного лишь самоотверженного труда не хватит. Важно визуализировать свои желания. Три упражнения помогут исполнить Водолеям все свои мечты. Также астрологи советуют этим людям не забывать про финансовую расчетливость. Чем меньше в их жизни будет спонтанности, тем лучше.

Рыбы

Рыбы в 2022 году станут удачливее в финансовой сфере. Психологический аспект успеха крайне важен. Этим людям необходимо будет отказаться от мыслей, которые убивают финансовую удачу. Всем, кто будет работать бок о бок с людьми, стоит научиться прощать обиды. В большом коллективе важно как можно проще относиться к прошлому. Также астрологи рекомендуют Рыбам избегать многозадачности. Лучше браться за одно дело в каждый промежуток времени. В противном случае может наступить финансовая черная полоса.