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ForkLog подарит три VR-гарнитуры Quest 2 — нужно всего лишь пройти квест!

ForkLog подарит три VR-гарнитуры Quest 2 — нужно всего лишь пройти квест!


В преддверии новогодних праздников журнал ForkLog подарит трем читателям VR-гарнитуры Quest 2 от Meta на 256 Гб. Для этого будущим победителям необходимо пройти квест быстрее других участников. 


Условия состязания просты. В период с 15 декабря (среда) по 26 декабря (воскресенье) включительно редакция ForkLog спрячет в новостях 12 слов на английском языке. 


Один день — одно слово. Искать нужно исключительно на сайте forklog.com в публикациях в разделе новости — социальные сети и поддомены ForkLog Live и HUB в квесте не участвуют. 


Вместе эти слова сформируют аналог сид-фразы, которую нужно ввести в соответствующие поля на странице квеста (в мобильной версии поля для ввода пока недоступны). Чтобы убедиться, что вы нашли правильное слово, сверяйтесь с этим списком — если слово в нем есть, вы попали в точку. 


Чтобы победить в квесте, нужно ввести кодовую фразу на странице квеста быстрее остальных участников. Побеждает первая троица.


Успехов!   

# Экономика
По материалам: ForkLog

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