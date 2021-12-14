ForkLog подарит три VR-гарнитуры Quest 2 — нужно всего лишь пройти квест!

В преддверии новогодних праздников журнал ForkLog подарит трем читателям VR-гарнитуры Quest 2 от Meta на 256 Гб. Для этого будущим победителям необходимо пройти квест быстрее других участников.

Условия состязания просты. В период с 15 декабря (среда) по 26 декабря (воскресенье) включительно редакция ForkLog спрячет в новостях 12 слов на английском языке.

Один день — одно слово. Искать нужно исключительно на сайте forklog.com в публикациях в разделе новости — социальные сети и поддомены ForkLog Live и HUB в квесте не участвуют.

Вместе эти слова сформируют аналог сид-фразы, которую нужно ввести в соответствующие поля на странице квеста (в мобильной версии поля для ввода пока недоступны). Чтобы убедиться, что вы нашли правильное слово, сверяйтесь с этим списком — если слово в нем есть, вы попали в точку.

Чтобы победить в квесте, нужно ввести кодовую фразу на странице квеста быстрее остальных участников. Побеждает первая троица.

Успехов!