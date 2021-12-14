Game Pass в 2021 году — десятки отличных игр и новинок





Завершается 2021 год, и многие компании подводят итоги. Подразделение Xbox не стало отставать от трендов и представило итоги своего главного игрового сервиса 2021 года — Game Pass.

В 2021 году подписка Game Pass пополнилась десятками первоклассных проектов. Ранее мы уже сообщали, что более 10 игр из Game Pass попали в ТОП-50 лучших проектов года по версии Polygon. Подписка пополнялась не только новинками, но и играми, которые вышли ранее. В едином трейлере Microsoft собрала самые знаковые игры для Game Pass в 2021 году.

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Отметим, что в 2021 году подписка Game Pass пополнилась большим количеством новинок на PC. В целом, в 2021 году компания Microsoft сделала большой акцент по подписке именно на PC, а недавно провела ребрендинг подписки Game Pass для компьютеров.