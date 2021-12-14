Геминиды: пик звездопада 14 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Декабрь — волшебный месяц, и в его середине нас ждет завораживающий по своей красоте звездопад Геминиды, пик которых приходится на ночь 14 декабря. В этот день каждый сможет загадать заветное желание и полюбоваться ярким зрелищем.

Звездопад Геминиды проходит ежегодно, и это красочное зрелище можно увидеть без специальных приборов при безоблачной погоде. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее определиться с желанием, чтобы успеть загадать его в волшебную ночь, когда сама Вселенная открыта и внемлет каждой просьбе.

Звездопад Геминиды назван так из-за своего происхождения — созвездия Близнецов, или Gemini на латыни. В нем располагается радиант (область) звездопада, из которой мы наблюдаем падение метеоритов.

Как загадать желание на падающую звезду 14 декабря

Загадать желание на звезду, которая стремительным росчерком сгорает в атмосфере — непростая задача, ведь за пару секунд нужно успеть сказать заветные слова. Тем не менее специалисты в области биоэнергетики знают проверенные методы.

1. Желание можно записать на листке бумаги, формулируя его четко и понятно. В момент, когда на небосводе появится падающая звезда, бумажку сжимают в руке и неотрывно следят за ярким событием.

2. При пасмурной погоде желание можно произнести вслух, выйдя на улицу в темное время суток и подняв голову к небу. Главное — просить искренне и помнить о том, что Вселенная охотно исполняет те желания, которые не содержат корысти или злого умысла.

3. В день, когда Геминиды достигают своего пика, можно составить карту желаний для самой заветной мечты или разбить ее на несколько этапов, чтобы планомерно двигаться навстречу поставленной цели. Оформить карту можно несколькими способами, а также записать в каждом секторе аффирмации для быстрого исполнения загаданной мечты.