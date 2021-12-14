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Гид по Байкалу поделилась видео становления первого льда на озере

Гид по Байкалу поделилась видео становления первого льда на озере

Гид по Байкалу Наталья Бурмейстер опубликовала на своей странице в «Фейсбук» видео первого льда на озере.

«Первый байкальский ледок появляется на заливах Байкала в декабре, а на мысовых озерах и болотах намного раньше, в ноябре. При небольших морозах за сутки лед нарастает около двух сантиметров, в знойные холода - до семи сантиметров. Ходить по нему можно уже при толщине около пяти сантиметров. Первый лед всегда ровный и без трещинок; когда стоишь на нем, кажется, висишь над пропастью. В течение нескольких дней, когда ледовое покрытие теряет свою изначальную пластичность, на нем появляются первые трещинки. Со временем появляются большие трещины и нажимы, меняющие первозданную зеркальную картинку», - прокомментировала Наталья видеоролик.


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По материалам: irk

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