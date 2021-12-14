Glassnode: рынок криптодеривативов указывает на осторожный настрой трейдеров

В ходе коррекции октября-декабря рынок криптодеривативов избавился от избыточного левериджа. Последующее сдержанное восстановление позиций указывает на преобладание консервативного настроя среди трейдеров, считают аналитики Glassnode.

The #Bitcoin market hovers precariously below $50k, as the bulls, and bears draw their lines in the sand.



After a significant deleveraging in derivatives markets, onchain data provides insight into the most likely $BTC move.



Read more in The Week Onchainhttps://t.co/1hRY4Swkoz — glassnode (@glassnode) December 13, 2021

Объем открытого интереса (ОИ) по биткоин-фьючерсам сократился на 12,9% от пиковых значений (более чем на 50 000 BTC). Ранее он превысил сигнальное значение в 380 000 BTC, что служило сигналом последующих ликвидаций.

За последнюю неделю ОИ вырос «всего» на 5000 BTC. Ускорение тенденции укажет на рост вероятности формирования стоп-лоссов вокруг сложившегося торгового диапазона.

Данные: Glassnode.

Суточный объем торгов биткоин-фьючерсами на пике превысил 2 млн BTC, что сопоставимо с резким сокращением ОИ в мае и сентябре.

Данные: Glassnode.

На рынке бессрочных контрактов впервые с октября ставки финансирования ушли в зону отрицательных значений, что совпало с текущим минимумом в ходе нынешней коррекции.

Аналитики в этом увидели еще одно подтверждение ликвидаций длинных позиций. Отсутствие активного восстановления показателя также является сигналом выжидательных настроений криптотрейдеров.

Данные: Glassnode.

Напомним, аналитики Glassnode зафиксировали возобновление вывода биткоинов с бирж на кошельки.

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