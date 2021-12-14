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Glassnode: рынок криптодеривативов указывает на осторожный настрой трейдеров

Glassnode: рынок криптодеривативов указывает на осторожный настрой трейдеров


В ходе коррекции октября-декабря рынок криптодеривативов избавился от избыточного левериджа. Последующее сдержанное восстановление позиций указывает на преобладание консервативного настроя среди трейдеров, считают аналитики Glassnode.



Объем открытого интереса (ОИ) по биткоин-фьючерсам сократился на 12,9% от пиковых значений (более чем на 50 000 BTC). Ранее он превысил сигнальное значение в 380 000 BTC, что служило сигналом последующих ликвидаций.


За последнюю неделю ОИ вырос «всего» на 5000 BTC. Ускорение тенденции укажет на рост вероятности формирования стоп-лоссов вокруг сложившегося торгового диапазона.


Данные: Glassnode.

Суточный объем торгов биткоин-фьючерсами на пике превысил 2 млн BTC, что сопоставимо с резким сокращением ОИ в мае и сентябре.


Данные: Glassnode.

На рынке бессрочных контрактов впервые с октября ставки финансирования ушли в зону отрицательных значений, что совпало с текущим минимумом в ходе нынешней коррекции. 


Аналитики в этом увидели еще одно подтверждение ликвидаций длинных позиций. Отсутствие активного восстановления показателя также является сигналом выжидательных настроений криптотрейдеров.  


Данные: Glassnode.

Напомним, аналитики Glassnode зафиксировали возобновление вывода биткоинов с бирж на кошельки.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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