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Гороскоп по месяцам на 2022 год

Гороскоп по месяцам на 2022 год

Каждый месяц обладает своей уникальной энергетикой, поэтому важно знать, какой из них будет благоприятным, а в какой нужно смотреть в оба и остерегаться подвоха. Эксперты рассказали подробно о каждом месяце 2022 года.


2022 год будет непростым, но благоприятным для многих из нас. Это год Тигра, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы у вас не копились нерешенные проблемы, дела и задачи. Это свойственно любому из двенадцати грядущих месяцев.

Январь

Январь считается сложным временем, но преодолеть трудности первого месяца 2022 года вам поможет умение правильно планировать дела и расставлять приоритеты. Занимайтесь теми делами, которые наиболее актуальны, тогда все будет в порядке.

Февраль

Второй месяц года астрологи называют переломным. В этот период должно произойти очень много интересного, важного и необычного. Старайтесь быть внимательнее к деталям и не унывать, если что-то пойдет не так, потому что именно про такие периоды говорят, что все происходящее всегда к лучшему.


Март

Астрологи говорят, что это будет самый благоприятный месяц года. Что касается непосредственно его энергетики, то он будет благоприятен для любовных приключений, проведения времени с семьей и с друзьями, новых знакомств.

Апрель

Это время, в которое можно отправляться в отпуск, менять обстановку, искать новые способы развлечения, хобби, работу. Апрель даст главные подсказки о том, что для нас лучше, а от чего стоит избавиться поскорее.

Май

Май тоже будет временем прозрения. Вселенная укрепит нашу веру в себя и обострит интуицию. Если у вас будут проблемы, они с высокой вероятностью разрешатся, либо вы сможете понять, как от них можно избавиться в будущем.


Июнь

Июньские дела могут застопориться из-за неприятных случайностей. Из всех двенадцати месяцев именно июнь можно считать самым непредсказуемым. Чаша весов может склониться в любую сторону.

Июль

Это будет идеальный период для духовных поисков, общения с новыми людьми, а также попыток найти любовь, дружбу. Не исключено, что именно в этот период вы встретите человека, который сильно вас вдохновит.

Август

Августовская энергетика склоняет нас к приключениям, но в год Тигра в августе лучше не рисковать и не ввязываться в авантюры. Это идеальное время для интеллектуального и умеренного физического труда, работы в офисе.

Сентябрь

Тигр сделает первый месяц осени очень ответственным временем. В этом месяце, согласно прогнозам, нас вновь будут ожидать дилеммы. Сделать выбор в сложной ситуации нам поможет шестое чувство, а также поддержка близких и друзей.

Октябрь


Второй месяц осени эксперты называют самым спокойным и размеренным месяцем 2022 года. Тигр будет помогать нам в восстановлении сил и эмоционального фона. Очень полезным будет отдых в окружении родственников.

Ноябрь

В ноябре нас ожидают головокружительные события в частной жизни каждого человека и в жизни всего человечества. Вполне возможно, что человечество продвинется в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Декабрь

Последний месяц год будет нейтральным. Тигр полностью утратит желание влиять на нашу жизнь. Стоит отметить, что те люди, которые изрядно подпортили себе карму в течение года, в декабре будут расплачиваться за свои ошибки.

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По материалам: dailyhoro.ru

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