Halo Infinite становится «Игрой года» по мнению Game Informer, представлен ТОП-10





Один из крупнейших в мире игровых порталов, Game Informer, опубликовал свой ТОП-10 проектов. В него попали сразу 3 игры издательства Xbox Game Studios и один проект Bethesda (которая теперь принадлежит Xbox). В ТОП-10 от Game Informer мало сюрпризов, в сравнении с итогами других изданий. Но есть одна интересная деталь — Halo Infinite на первом месте.

ТОП-10 лучших игр 2021 года по версии Game Informer выглядит следующим образом:

Halo InfiniteDeathloopResident Evil VillageReturnalMetroid DreadLife is Strange: True ColorsForza Horizon 5It Takes TwoInscryptionPsychonauts 2

Как отмечают журналисты Game Informer, «2021 год стал отличным годом для видеоигр, наполненным замечательными новыми впечатлениями для игроков».