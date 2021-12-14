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Halo Infinite становится «Игрой года» по мнению Game Informer, представлен ТОП-10

Halo Infinite становится «Игрой года» по мнению Game Informer, представлен ТОП-10


Один из крупнейших в мире игровых порталов, Game Informer, опубликовал свой ТОП-10 проектов. В него попали сразу 3 игры издательства Xbox Game Studios и один проект Bethesda (которая теперь принадлежит Xbox). В ТОП-10 от Game Informer мало сюрпризов, в сравнении с итогами других изданий. Но есть одна интересная деталь — Halo Infinite на первом месте.

ТОП-10 лучших игр 2021 года по версии Game Informer выглядит следующим образом:



Halo Infinite



Deathloop



Resident Evil Village



Returnal



Metroid Dread



Life is Strange: True Colors



Forza Horizon 5



It Takes Two



Inscryption



Psychonauts 2

Как отмечают журналисты Game Informer, «2021 год стал отличным годом для видеоигр, наполненным замечательными новыми впечатлениями для игроков».

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По материалам: newxboxone

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