Хестер Пирс раскритиковала главу SEC за позицию по криптовалютам

Комиссары SEC Хестер Пирс и Элад Ройзман заявили, что разочарованы содержанием программы в области регулирования председателя ведомства Гэри Генслера. Критику чиновников вызвало отсутствие разъяснений по цифровым активам.

The latest regulatory agenda shows that the SEC will be busy in the upcoming months, but it won't be working on the right things: https://t.co/QPQGKN91gL