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Хестер Пирс раскритиковала главу SEC за позицию по криптовалютам

Хестер Пирс раскритиковала главу SEC за позицию по криптовалютам


Комиссары SEC Хестер Пирс и Элад Ройзман заявили, что разочарованы содержанием программы в области регулирования председателя ведомства Гэри Генслера. Критику чиновников вызвало отсутствие разъяснений по цифровым активам.



Пирс и Ройзман отметили, что в документ не попали пункты, нацеленные на помощь компаниям в привлечении капитала и усиление защиты потребителей.


«Вместо этого повестка изобилует планами переделать недавно завершенные правила, добавить новые нормативные обязательства […] Программа также не способствует продвижению нашей миссии по защите инвесторов, поскольку не вносит ясности в [регулирование] цифровых активов», — подчеркнули комиссары.


Они указали на нежелание SEC брать на себя «сложную задачу по разработке правил, позволяющих инвесторам и регулируемым организациям взаимодействовать с цифровыми активами».


«Такое молчание поощряет мошенников и мешает добросовестным участникам, которые хотят соблюдать закон», — говорится в заявлении.


Ранее Генслер призвал Конгресс США внести ясность в нормативную базу криптоиндустрии. По его мнению, правовые рамки нужны цифровым активам для выживания.


Летом председатель SEC предупредил об усилении регулирования стейблкоинов и DeFi.


Позднее чиновник признал, что у криптовалют есть будущее, но только в «среде доверия». Он также подтвердил намерение принять более жесткие меры для защиты инвесторов и призвал криптовалютные биржи работать с SEC.


Напомним, в октябре Пирс заявила о необходимости взаимодействия Комиссии с участниками индустрии для создания «разумной структуры» регулирования.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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