Хестер Пирс раскритиковала главу SEC за позицию по криптовалютам

Комиссары SEC Хестер Пирс и Элад Ройзман заявили, что разочарованы содержанием программы в области регулирования председателя ведомства Гэри Генслера. Критику чиновников вызвало отсутствие разъяснений по цифровым активам.

The latest regulatory agenda shows that the SEC will be busy in the upcoming months, but it won't be working on the right things: https://t.co/QPQGKN91gL — Hester Peirce (@HesterPeirce) December 13, 2021

Пирс и Ройзман отметили, что в документ не попали пункты, нацеленные на помощь компаниям в привлечении капитала и усиление защиты потребителей.

«Вместо этого повестка изобилует планами переделать недавно завершенные правила, добавить новые нормативные обязательства […] Программа также не способствует продвижению нашей миссии по защите инвесторов, поскольку не вносит ясности в [регулирование] цифровых активов», — подчеркнули комиссары.

Они указали на нежелание SEC брать на себя «сложную задачу по разработке правил, позволяющих инвесторам и регулируемым организациям взаимодействовать с цифровыми активами».

«Такое молчание поощряет мошенников и мешает добросовестным участникам, которые хотят соблюдать закон», — говорится в заявлении.

Ранее Генслер призвал Конгресс США внести ясность в нормативную базу криптоиндустрии. По его мнению, правовые рамки нужны цифровым активам для выживания.

Летом председатель SEC предупредил об усилении регулирования стейблкоинов и DeFi.

Позднее чиновник признал, что у криптовалют есть будущее, но только в «среде доверия». Он также подтвердил намерение принять более жесткие меры для защиты инвесторов и призвал криптовалютные биржи работать с SEC.

Напомним, в октябре Пирс заявила о необходимости взаимодействия Комиссии с участниками индустрии для создания «разумной структуры» регулирования.



