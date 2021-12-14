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Игра Agent Intercept доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S

Игра Agent Intercept доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S


Студия PikPok объявила о планах выпустить игру Agent Intercept на новых платформах. Проект доберется до Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Nintendo Switch в 1 квартале 2022 года, точная дата пока не указывается.

Игра Agent Intercept доступна в Steam с июня 2021 года. Это динамическая приключенческая аркада, в которой нужно спасать мир за рулем шпионского автомобиля трансформера.


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Agent Intercept рассчитана исключительно на одиночное прохождение. Игрокам в рамках кампании предлагается 3 главы в различных концах земного шара. В целом, игра весьма разнообразная на локации и имеет приятный стиль — она была отмечена наградами за визуальный арт и дизайн.

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По материалам: newxboxone

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