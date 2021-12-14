Илон Маск анонсировал продажу мерча от Tesla за Dogecoin

Производитель электрокаров Tesla выпустит мерч, который можно будет приобрести за мем-криптовалюту Dogecoin (DOGE). Об этом заявил Илон Маск.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

«Тесла сделает некоторый мерч доступным для покупки с помощью DOGE и посмотрит, как все пойдет», — написал предприниматель.

Он не раскрыл подробности, о каких товарах идет речь.

Цена DOGE отреагировала на заявление Маска ростом на 15,6% за последний час (CoinGecko). В моменте котировки превысили уровень $0,2, после чего скорректировались к отметкам около $0,18.

Часовой график DOGE/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Ранее журнал TIME назвал Маска «Человеком года». В интервью с изданием предприниматель заявил, что Dogecoin больше подходит для платежей, чем биткоин.

В сентябре Маск отметил прогресс, которого достигли разработчики клиента Dogecoin в подготовке базы для последующего снижения комиссий в сети.

Ранее основатель Tesla признался, что лично владеет ETH и DOGE.

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Напомним, в списке самых популярных запросов поисковика Google по всему миру в категории «Новости» в 2021 году мем-криптовалюта заняла четвертую строчку.

Подробнее о Dogecoin рассказываем в наших карточках.

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