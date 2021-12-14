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Илон Маск анонсировал продажу мерча от Tesla за Dogecoin

Илон Маск анонсировал продажу мерча от Tesla за Dogecoin


Производитель электрокаров Tesla выпустит мерч, который можно будет приобрести за мем-криптовалюту Dogecoin (DOGE). Об этом заявил Илон Маск.



«Тесла сделает некоторый мерч доступным для покупки с помощью DOGE и посмотрит, как все пойдет», — написал предприниматель.


Он не раскрыл подробности, о каких товарах идет речь.


Цена DOGE отреагировала на заявление Маска ростом на 15,6% за последний час (CoinGecko). В моменте котировки превысили уровень $0,2, после чего скорректировались к отметкам около $0,18.


Часовой график DOGE/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.  

Ранее журнал TIME назвал Маска «Человеком года». В интервью с изданием предприниматель заявил, что Dogecoin больше подходит для платежей, чем биткоин.


В сентябре Маск отметил прогресс, которого достигли разработчики клиента Dogecoin в подготовке базы для последующего снижения комиссий в сети.


Ранее основатель Tesla признался, что лично владеет ETH и DOGE.


https://forklog.com/ilon-mask-sezon-altkoinov-i-vlast-tolpy-v-chem-zaklyuchaetsya-fenomen-dogecoin/

Напомним, в списке самых популярных запросов поисковика Google по всему миру в категории «Новости» в 2021 году мем-криптовалюта заняла четвертую строчку.


Подробнее о Dogecoin рассказываем в наших карточках.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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