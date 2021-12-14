Илон Маск пришел на премию журнала Time с сыном и рассказал о личной жизни: "Живу в технологическом монастыре"

Вадим Карасев

50-летний миллиардер Илон Маск, которого вчера журнал Time назвал "Человеком года", рассказал в интервью о своей личной жизни. В редакцию он пришел со своим сыном от певицы Граймс X Æ A-Xii.

Напомним, что с ней Маск встречался три года. В сентябре стало известно, что Илон и Граймс расстались, хотя в новом интервью, как и тогда, Маск снова добавил к этому статусу слово "частично".

Я сказал бы, что мы с Граймс частично разошлись. Мы не так часто виделись, и я думаю, что это надолго, потому что ей нужно быть в Лос-Анджелесе или на гастролях, а вся моя работа проходит в основном в глухой местности,

— рассказал Маск журналу Time.





Илон Маск

В сентябре Илон отметил, что он и Граймс "находятся в прекрасных отношениях". Нежелание говорить о расставании слишком категорично связано и с тем, что бывших влюбленных связывает полуторагодовалый сын X Æ A-Xii, в воспитании которого оба принимают участие.

Получать премию "Человек года" Маск также пришел с сыном: малыш тут же оказался в центре внимания, а публика в зале просто не смогла скрыть своего умиления.

Маск подтвердил, что сейчас не находится в отношениях с кем-либо и проводит много времени в Бока-Чика, штат Техас, где расположена база его космической компании SpaceX.

Это место, где я живу, похоже на технологический монастырь. Здесь есть несколько женщин, но их немного. И расположено все в глуши,

— сказал предприниматель.





Маск переехал в Техас в прошлом году из-за коронавирусных ограничений в штате Калифорния. Там он продал всю свою недвижимость за 100 миллионов долларов и заявил, что теперь арендует скромный дом стоимостью 50 000 долларов. В октябре Маск был признан самым богатым человеком в мире по версии Forbes — его состояние тогда оценили в 271,3 миллиарда долларов (на сегодняшний день оно оценивается в 250,9 миллиарда долларов).

Сосредоточенности Маска на покорении космоса его бывшая возлюбленная Граймс, кажется, посвятила пару строчек в своей новой песне.

Детка, как я могу сравниться с твоими приключениями там? Отплывай в холодные просторы космоса. Даже любовь не могла удержать тебя на своем месте,

— поет Граймс в новой песне Player of Games.





Надя Бесчетникова