Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инфекции будут отслеживать с помощью специальной системы

Инфекции будут отслеживать с помощью специальной системы

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Мария Соколова



В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера.  Такое постановление правительства вступает в силу 14 декабря.

Документ подготовлен для реализации закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принятого летом 2021 года, сообщается на сайте кабмина.

Информационная система станет частью проекта «Санитарный щит». Она поможет более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций, и принимать необходимые меры для борьбы с ними.

Законы, вступающие в силу с 14 декабря


Отвечать за формирование и ведение системы будет Роспотребнадзор. С её помощью планируют прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на основе статистических методов и математических моделей, оперативно информировать общество о возникающих угрозах.

Новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#цифровизация #здравоохранение


159
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Оксана Федорова показала 8-летнюю дочь-балерину в образе Снегурочки
Оксана Федорова показала 8-летнюю дочь-балерину в образе Снегурочки
Моргенштерн высмеял еще одни обвинения в свой адрес
Моргенштерн высмеял еще одни обвинения в свой адрес
Анастасия Макеева подняла на смех бывшую жену мужа
Анастасия Макеева подняла на смех бывшую жену мужа
Гид по Байкалу поделилась видео становления первого льда на озере
Гид по Байкалу поделилась видео становления первого льда на озере
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на
На Трактовой экипажи ДПС контролируют движение по выделенным полосам
На Трактовой экипажи ДПС контролируют движение по выделенным полосам
Геминиды: пик звездопада 14 декабря 2021 года
Геминиды: пик звездопада 14 декабря 2021 года
Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы знаем о гонщике "Формулы-1" Максе Ферстаппене, "укравшем" победу у Льюиса Хэмилтона
Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы
Сын Веры Сотниковой против заключения брака
Сын Веры Сотниковой против заключения брака
Цвет 2022 года: его символика и энергетика
Цвет 2022 года: его символика и энергетика
Создатели Halo Infinite рассказали о большом количестве сложностей при разработке
Создатели Halo Infinite рассказали о большом количестве сложностей
Показали геймплей Trek To Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза
Показали геймплей Trek To Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза

Топ на сегодня

Минцифры хочет получить имущество советского Литфонда
Минцифры хочет получить имущество советского Литфонда
Полезные свойства гинкго и сферы его применения
Полезные свойства гинкго и сферы его применения
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли криптовалютами
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и вывели токены на $100 млн
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и

Еще по теме

Путин анонсировал создание биометрической базы данных россиян
Качество услуг МФЦ проверит онлайн-система
Информацию об обороте металлолома соберут в одном реестре
В России создадут схему развития сетей связи