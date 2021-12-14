Инфекции будут отслеживать с помощью специальной системы

Тема: Постановления правительства

04:07 Автор: Мария Соколова

В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Такое постановление правительства вступает в силу 14 декабря.

Документ подготовлен для реализации закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принятого летом 2021 года, сообщается на сайте кабмина.

Информационная система станет частью проекта «Санитарный щит». Она поможет более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций, и принимать необходимые меры для борьбы с ними.

Законы, вступающие в силу с 14 декабря

Отвечать за формирование и ведение системы будет Роспотребнадзор. С её помощью планируют прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на основе статистических методов и математических моделей, оперативно информировать общество о возникающих угрозах.

Новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения.

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