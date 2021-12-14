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ИНК запустила робота для анализа данных на Ярактинском месторождении

ИНК запустила робота для анализа данных на Ярактинском месторождении

Иркутская нефтяная компания запустила робота-обходчика на установке подготовки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского месторождения. Автоматизированная система «Трал Патруль 5.2» обеспечит онлайн-контроль работы оборудования и обнаружения утечек углеводородного сырья благодаря видеонаблюдению, тепловизионному контролю и оптическому газоанализатору. Робот-обходчик адаптирован к работе в сложных климатических условиях, сообщает пресс-служба ИНК.

На платформу был смонтирован газоанализатор, данные с которого были загружены в автоматизированную систему управления технологическим процессом с уведомлением оператора установки о превышении порогов опасных концентраций газов. В планах – применение тепловизора и доработка системы видеонаблюдения.

Руслан Салихов, управляющий директор по производству-главный инженер, член правления:
– Применение робота-обходчика для осмотра оборудования раз в два часа позволит оптимизировать работу сотрудников на объектах газопереработки и подготовки нефти, перераспределить ресурсы на проведение работ по плановому ремонту и обслуживанию, высвободит время на разработку и реализацию мероприятий, обеспечивающих безопасную и эффективною работу оборудования.


Фото пресс-службы ИНК Фото пресс-службы ИНК
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По материалам: irk

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