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Инвесторы возобновили вывод биткоинов с бирж на кошельки

Инвесторы возобновили вывод биткоинов с бирж на кошельки


Участники криптовалютного рынка возобновили активный вывод биткоинов с бирж. Об этом свидетельствуют данные Glassnode.



По итогам прошедшей недели семидневная скользящая средняя притока/оттока монет на централизованные платформы стала отрицательной и колебалась в диапазоне от 2113 BTC до 5831 BTC. В последний раз подобные значения наблюдались в начале августа.


Данные: Glassnode.

В рамках текущей коррекции в октябре-декабре биржевые балансы сократились на 49 тысяч BTC. Это контрастирует с предыдущим эпизодом в мае-июле, когда наблюдался приток монет в 168 тысяч BTC.  


Данные: Glassnode.

График реализованных убытков отражает две капитуляции инвесторов в объеме более $1 млрд за сутки в ходе текущей коррекции. По сравнению с событиями в мае-июле 2021 года процесс ускорился. Аналитики видят в этом проявление нервозности участников рынка касательно дальнейшей динамики биткоина и сигнал сокращения потенциального давления медведей.  


Данные: Glassnode.

Динамика реализованной прибыли указывает на снижение заинтересованности ходлеров в тратах на сложившихся уровнях.


Данные: Glassnode.

Напомним, инвестиционный директор Bitwise Asset Management усомнился в способности биткоина достичь $100 000 до конца года.


Ранее автор модели Stock-to-Flow PlanB признал несостоятельность собственного «наихудшего» сценария, согласно которому курс первой криптовалюты должен был достигнуть в ноябре $98 000. До этого аналогичное мнение высказали аналитики Huobi.


В декабре основатель Ark Invest указала на потенциал покупок институционалов, способный подтолкнуть биткоин до $550 000.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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