Иркутский проект «Подари ребенку семью» стал лауреатом национальной премии

13 декабря в Москве прошло награждение лауреатов национальной премии «Гражданская инициатива». Проект «Подари ребенку семью» БФ «Дети Байкала» из Иркутской области стал победителем в номинации «Семья будущего». Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила куратор проекта Гульнара Гарифулина. Лауреаты национальной премии получают статуэтку «Золотой росток» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Проект «Подари ребенку семью» успешно реализуется с декабря 2014 года. С апреля 2015 года видео-анкеты детей-сирот стали транслироваться в иркутских СМИ и через социальные сети. Благодаря этому многие дети нашли семью. Немаловажная деталь: семьи находят не только малыши, но и подростки, годами жившие в детских домах.

Справка:

Цель всероссийского конкурса на соискание Национальной премии «Гражданская инициатива» — поиск новых лиц современного гражданского общества России, неизвестных героев нашего времени, которые уже проявили себя в своем городе, районе, области, республике, людей, которые помогают другим и меняют жизнь к лучшему. Премия была учреждена в 2013 году.

Конкурс на соискание национальной премии «Гражданская инициатива» стартует ежегодно в январе. Его участником может стать любой социальный проект или общественная инициатива. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте премии. Премия вручается в 13 номинациях.